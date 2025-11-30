Oro y plata para el Trops-Cueva de Nerja, en el Andaluz en pista

La pista cubierta de Antequera vivió dos nuevas medallas por equipos, en el Andaluz en categoría absoluta bajo techo, para el Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja. El conjunto celeste fue campeón regional en masculino y subcampeón, en féminas. Los nerjeños con 120 puntos se impusieron a Unicaja Jaen, con 109, y tercero fue EL Atletismo Delsur.

En mujeres, el triunfo fue para Unicaja Jaén con 110, y el Trop-Cueva de Nerja, segundo, acabó a apenas cuatro puntos, lastrado por la lesión de su saltadora de pértiga. La tercera plaza también se la adjudicó el Atletismo Delsur. El triunfo colectivo del Trops-Cueva de Nerja se cimentó en hasta 12 primeros puestos individuales, cuatro segundos y cinco terceros.

Los atletas que ganaron su prueba fueron: Raquel Lobo en longitud, Alba Lobato en 60 metros vallas, Maria Hernández e Ignacio Hernández en 60 metros lisos, Alejandro Guerrero en 400, Unsa Stancev en salto de altura, Jose Maria Marvizon en 200, Isidro Leyva en pértiga, Carlos Martín en triple salto, Mario Espárraga en 1500, Gonzalo García en 3000 y el relevo 4x400, con Marvizón, Guerrero, Rodrigo y Salvador, que consiguieron un nuevo récord andaluz de la prueba con un registro de 3:19.82. De este modo el Club Nerja de Atletismo Trops-Cueva de Nerja ha ganado en masculino en diez de las once ediciones disputadas y las féminas en ocho, las restantes ocasiones fue subcampeón.