La Diputación de Málaga impulsa el deporte como motor estratégico en un encuentro pionero en The Embassy

La Diputación Provincial de Málaga, a través del programa 'Málaga Compite: La Provincia en Forma', celebrará este martes una jornada estratégica destinada a atletas, jugadores, entrenadores, empresarios y agentes del ecosistema deportivo. El evento, titulado 'El Deporte: Impulso Estratégico', tendrá lugar en el Training Center Fuengirola-Higuerón (The Embassy), uno de los complejos deportivos de referencia en Andalucía.

El objetivo de la jornada es analizar el papel del deporte como motor económico, social y territorial, así como reforzar el vínculo entre deportistas, profesionales y empresas del sector mediante espacios de intercambio y reflexión.

Ponentes

La jornada contará con la participación de figuras destacadas del ámbito deportivo, que liderarán talleres simultáneos a partir de las 10:00 h. Entre los ponentes confirmados se encuentran: Fidel Alonso, pro snowboarder, exfutbolista, presentador de televisión y director de marketing de multinacionales; Vega Gimeno, jugadora de baloncesto profesional, medalla de plata en los JJOO de París 2024 (modalidad baloncesto 3x3) y directora deportiva de club profesional (masculino y femenino); Carlos Álvarez, director general de Sponsory Media Group; Luis García, director de marketing de Higuerón Resort; y Nacho Saracho, director de Show Time Experience & Sport Club Higuerón.

A las 11.30 horas, los asistentes podrán participar en un Coffee Networking, un espacio diseñado para favorecer sinergias, alianzas profesionales y oportunidades de colaboración entre deportistas, empresas y entidades públicas. El encuentro culminará a las 12.00 horas con una mesa de debate moderada por la reconocida periodista y comunicadora Paloma del Río, referente del periodismo deportivo nacional. Durante la sesión se abordarán temas clave como la profesionalización del deporte, el impacto económico del sector, la innovación en instalaciones deportivas y los nuevos modelos de gestión y patrocinio.

Málaga, provincia líder

Con iniciativas como esta jornada, la Diputación de Málaga refuerza su apuesta por posicionar a la provincia como epicentro del deporte, la salud y el alto rendimiento, fomentando un ecosistema dinámico que beneficie tanto a la ciudadanía como al tejido empresarial.

“El deporte no es solo actividad física, es estrategia, innovación y desarrollo territorial”, destacó Juan Rosas, diputado de Deportes, subrayando la importancia de generar espacios de diálogo entre los distintos agentes del sector.