Baloncesto
Lucía Rodríguez refuerza al CAB Estepona
La ala-pívot madrileña, que comenzó la temporada en las filas de Cadí La Seu, reforzará la batería interior del equipo dirigido por Francis Tomé, aumentando la amenaza exterior
La Opinión
El Ingeniería Ambiental CAB Estepona suma una nueva pieza para su proyecto en Liga Femenina Endesa con la incorporación de Lucía Rodríguez, de 26 años y 1,86 metros de estatura. La madrileña, criada baloncestísticamente en el Real Canoe, ocupa la posición de ala-pívot, aunque hasta sus primeros años como sénior jugaba de alero a pesar de su altura. Esta versatilidad y experiencia lejos del aro la convierten en una amenaza exterior y una jugadora rápida y ágil.
Internacional en categorías de formación con España -disputó los Eurobasket U16, U18 y U20, además del Mundial U17 con la generación del '99-, Rodríguez es además habitual del circuito 3×3 durante los periodos estivales. Su debut en la máxima categoría llegó en la temporada 2023/24 de la mano de Perfumerías Avenida, antes de recalar la pasada campaña en Osés Construcción Ardoi y comenzar la actual con Cadí La Seu, con quien disputó los siete primeros encuentros.
Rodríguez firmó 7,3 puntos -con un 30,4% de acierto en el triple- y 3,3 rebotes en los 24 minutos que promedió con el conjunto navarro y después de ver mermados su tiempo en pista en el club catalán busca ahora en la Costa del Sol reencontrarse con su mejor versión.
Tras pasar el pertinente reconocimiento médico en Hospiten Estepona, Rodríguez ya se encuentra bajo las órdenes de Francis Tomé y podrá debutar este miércoles, en el Pineda, ante Lointek Gernika Bizkaia.
- Los vehículos sin etiqueta ambiental y que no estén empadronados en Málaga no podrán circular por la ZBE a partir de este domingo
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la provincia de Málaga?
- Entra en vigor hoy la ZBE y las multas en Málaga: más de 26.000 vehículos tendrán el acceso restringido
- Edificio Vilda en la Carretera de Cádiz: un pequeño jardín botánico en la puerta de su casa
- El pueblo de Granada perfecto para una escapada otoñal desde Málaga: entre montañas y con la mejor gastronomía
- La villa romana mejor conservada de Andalucía y que miles de viajeros aún no saben que existe
- Miles de malagueños llenan el Centro Histórico para el encendido de las luces de Navidad 2025
- Sanidad vuelve a recomendar la mascarilla en Andalucía: quién debe usarla desde este lunes