Lucía Rodríguez refuerza al CAB Estepona

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona suma una nueva pieza para su proyecto en Liga Femenina Endesa con la incorporación de Lucía Rodríguez, de 26 años y 1,86 metros de estatura. La madrileña, criada baloncestísticamente en el Real Canoe, ocupa la posición de ala-pívot, aunque hasta sus primeros años como sénior jugaba de alero a pesar de su altura. Esta versatilidad y experiencia lejos del aro la convierten en una amenaza exterior y una jugadora rápida y ágil.

Internacional en categorías de formación con España -disputó los Eurobasket U16, U18 y U20, además del Mundial U17 con la generación del '99-, Rodríguez es además habitual del circuito 3×3 durante los periodos estivales. Su debut en la máxima categoría llegó en la temporada 2023/24 de la mano de Perfumerías Avenida, antes de recalar la pasada campaña en Osés Construcción Ardoi y comenzar la actual con Cadí La Seu, con quien disputó los siete primeros encuentros.

Rodríguez firmó 7,3 puntos -con un 30,4% de acierto en el triple- y 3,3 rebotes en los 24 minutos que promedió con el conjunto navarro y después de ver mermados su tiempo en pista en el club catalán busca ahora en la Costa del Sol reencontrarse con su mejor versión.

Tras pasar el pertinente reconocimiento médico en Hospiten Estepona, Rodríguez ya se encuentra bajo las órdenes de Francis Tomé y podrá debutar este miércoles, en el Pineda, ante Lointek Gernika Bizkaia.