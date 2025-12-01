Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF: "No hubo casting para el puesto de seleccionadora; Sonia Bermúdez es una entrenadora excepcional"

Su llegada a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) marcó un punto y aparte. Reyes Bellver (Madrid, 1983) fue nombrada como directora de la RFEF en febrero de 2025 y tenía claro los objetivos: había que darle una vuelta y hacer del femenino una pieza fundamental de la organización.

-¿Cómo están siendo estos primeros meses?

-Lo vivo con una mezcla de mucha ilusión e intensidad, sin parar. Es una oportunidad. Es un privilegio poder estar en la Federación porque puedes construir y hacer muchísimas cosas que, desde fuera, sueñas con poder formar parte. Aquí tienes los recursos.

-Muchos son los frentes abiertos. ¿Qué prioridades hay ahora mismo?

-No lo hago yo sola, hay un gran departamento. Las personas son la base y aquí hay muy buenos profesionales, con mucha ilusión, que creen en el fútbol femenino. Eso es lo fundamental. En el Departamento de Fútbol Femenino de la Federación somos ocho personas en el área de gestión administrativa y competicional; luego está el área deportiva. Es un número bastante bueno porque luego colaboramos con el resto de departamentos. Eso al final hace que tengas un departamento grande y que puedas hacer muchas cosas.

-Veníamos de una época en la Federación donde hacían falta muchos cambios, pero no sé si el programa que usted se encontró cuando llegó es el que se esperaba, o si era mejor o peor.

-En algunas cosas, mejor; en otras, no le voy a decir peor, sino más difícil. En algunas áreas me he sorprendido de las facilidades y de las ganas de hacer. Había también muchas ganas de decirnos: "Por fin tenemos los objetivos claros y hacemos cosas". Teníamos ganas de hacer y faltaba a lo mejor ese liderazgo de un presidente que quisiera construir [Rafal Louzán], hacer cosas nuevas o iniciativas, que a lo mejor estaban más olvidadas. Entonces, por un lado, muy positivo. Pero por otro, es verdad que hay dificultades. Si le soy sincera, son las mismas dificultades que hay fuera. Es decir, el fútbol femenino de por sí tiene una serie de dificultades en la consolidación del producto, en la creación... Al final es lo mismo trabajar desde fuera que desde dentro, porque debes tener en cuenta que tienes que ponerle más esfuerzo, porque todavía está en una fase inicial.

Reyes Bellver, directora de fútbol femenino de la RFEF. / Eidan Rubio / RFEF

-Al final hay muchos recursos en la Federación o, al menos, lo parece. ¿Se puede hacer tanto como todo el mundo pide?

-Sí, sí que hay recursos y sí se puede hacer, pero es verdad que los tiempos hay que tenerlos en cuenta. Y que tienes que consensuar con todos los grupos de interés y que no simplemente es una iniciativa del Departamento de Fútbol Femenino, sino que al final tiene impacto en competiciones, en comunicación, con las Federaciones de ámbito autonómico, en la parcela deportiva... No puedes ir por libre tomando decisiones sin tener en cuenta todos los aspectos. Esto sí que es verdad que te das cuenta cuando estás dentro de una institución. Pero yo creo que lo importante es no perder ese objetivo de saber qué queremos hacer y adónde queremos llegar. Queremos construir un producto ambicioso y queremos consolidar el fútbol femenino y que crezca. Ahora, los plazos quizás pueden llegar a ser más lentos, pero lo importante es que se cumplan y que al final todo el mundo esté dentro de ese diálogo social. Porque así va a ser todo más fuerte, nace más consensuado, que es importante para que luego no desaparezca al año siguiente.

-Desde que llegó ha habido dos momentos claves. El primero, el relevo en el banquillo con la llegada de Sonia Bermúdez. ¿Por qué se da esta elección?

-Quiero aprovechar que me hace usted esa pregunta para decir que desde la Federación no hicimos ningún casting de entrenadores y entrenadoras. No hubo entrevistas de trabajo. Teníamos muy claro, y todas las partes con las que se consultaron, porque también son decisiones que no tomo solamente yo, que se toman en consenso, que el relevo tendría que ser alguien que conociera nuestra base. Porque el proyecto deportivo, en el que tiene también mucho que decir María Pry, es un proyecto de base a élite. Si no conocemos la base, no conocemos la sub19, la sub23, todo el talento español... Es muy difícil trabajar en la élite. Y luego tendríamos que hacer una buena combinación con profesionales con experiencia, de ahí el tándem [de Sonia Bermúdez] con Iraya [Iturregi]. Con Iraya hablamos desde el inicio porque la queríamos en el proyecto, porque valoramos muchísimo su trayectoria. Lo que queríamos era formar ese tándem que pudiese equilibrar lo que vemos que tiene relación con nuestro proyecto deportivo. Fue una decisión complicada a nivel quizás más político, pero a nivel de proyecto deportivo lo teníamos claro. Ahora viene una etapa hacia el Mundial 2027, en la que hay que trabajar bajo un modelo y una metodología. Y esto es lo que no había en la Federación, una metodología propia, y es lo que estamos construyendo. Al final tienes que empezar por las piezas que van a trabajar contigo en este proyecto. Y todo el cuerpo técnico, no solo de la absoluta, de todas las inferiores que ha habido también renovaciones, era importante porque todos deben tener un mismo modelo de trabajo para que encaje. Que encajen con el modelo y la metodología que desde el área deportiva se quiere implementar.

Reyes Bellver. / IG

-¿La cercanía de Sonia Bermúdez con el vestuario, con las jugadoras, influyó en la decisión?

-No, de Sonia lo más importante y lo más destacable, aparte de que yo valoro muchísimo el liderazgo que tiene que es muy importante para una seleccionadora, es la experiencia de la base y también su metodología de trabajo. Nosotros consideramos que es una entrenadora excepcional. Su forma de trabajar a nivel deportivo es lo que esta Federación quiere consolidar. La relación con las jugadoras, pues muchos entrenadores lo pueden llegar a tener, o exjugadoras que han coincidido, pero es verdad que nosotros en ningún momento queríamos ponerle el peso a nada relacionado con las jugadoras. Es una decisión deportiva a nivel de Federación Española de Fútbol.

-Llegando a lo deportivo, la vuelta de Jenni Hermoso y Mapi León también vino como una consecuencia de eso. ¿Cómo se vivió?

-Desde mi entrada intentamos trabajar en romper un poco con cuestiones que estaban pendientes y que había que terminar para poder construir, porque si siempre tienes algo pendiente es muy difícil avanzar. De mejor o peor manera, pero había que cerrar capítulos. Y luego las personas correspondientes, en este caso seleccionadores, pues tienen que trabajar en que no haya esos capítulos pendientes. Y teníamos alguna asignatura porque consideramos que todas las jugadoras españolas deben de ser seleccionables, que no debe haber ningún motivo por el cual no puedan venir. Que sea una decisión estrictamente deportiva y ahí la decisión la tienen los técnicos, como debe ser, que son los que deciden. Pero nosotros debemos ayudar a que no haya ningún problema extradeportivo en la medida de lo posible. Y eso es lo que siempre vamos a tratar de hacer. Es muy positivo que todas las jugadoras estén disponibles y sobre todo que todas estén contentas cuando reciben una llamada de la seleccionadora o de la Federación para acudir. O sea, creo que ese es el mayor éxito de un buen trabajo en equipo. Estén contentas y que quieran venir y que estén tristes si no se les llama.

-Y por último, ahora viene la final de la Nations. España quiere revalidar el título. El título también es un mensaje, ¿no?

-El talento es indiscutible. Las ganas, el hambre, que tiene este equipo. Y bueno, es verdad que los cambios llegan en la mitad. También quiero agradecer todo el trabajo de Montse Tomé, de todo su cuerpo técnico, porque al final es también fruto de su trabajo. Y eso hay que reconocerlo. Es difícil entrar en un momento así. Es un reto. Pero bueno, son todos muy profesionales y también queremos disfrutar muchísimo. Estamos nosotros, por nuestra parte, poniendo todos los medios para que haya un estadio lo más lleno posible, con mucho ambiente, porque ellas se lo merecen. Los aficionados y las aficionadas se lo merecen. Y queremos ese título porque hay hambre y hay ambición. Ojalá se quede en casa.