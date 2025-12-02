El CAB Estepona busca su tercera victoria ante un Lointek Gernika mermado por la Eurocup

Buena imagen en Valencia, pero el balance es de dos victorias y seis derrotas. El objetivo de Ingeniería Ambiental CAB Estepona es sacar la lectura positiva de los partidos disputados ante el Zaragoza y el cuadro taronja para afrontar los siete encuentros que restan para llegar al ecuador de Liga con la confianza de que se materialicen en victorias. El primer rival, un Lointek Gernika Bizkaia al que ya se enfrentó en pretemporada, llega este miércoles (19.30 horas) tras encadenar tres derrotas seguidas en competición doméstica y jugar el martes y el jueves pasado en Sofía (Bulgaria) para certificar el pase al play off de la Eurocup.

El conjunto entrenado por Lucas Fernández no es el mismo que venció en la Copa Vive Internacional por 62-75: sin Williams ni Jones, que salieron del equipo lesionadas y con las dudas de Ángela Salvadores -no juega desde el primer encuentro liguero- y Masa Ankovic -lesionada hace dos jornadas antes Perfumerías Avenida-, ya que el cuadro geznikarra no ha dado parte de lesiones alguno. Eso sí, suman a Joy Adams (entonces lesionada), Sarah Polleros y Sara Krnjic a la rotación.

Tampoco lo será el equipo entrenado por Francis Tomé, que en ese momento no contaba con Sika Koné, Maddie Garrick -que sustituyó a Kiara Leslie, máxima anotadora del equipo en aquel partido con 13 tantos- ni Lucía Rodríguez. Aquel día, el conjunto de la Costa del Sol llegó a estar diez arriba, pero en la segunda mitad se vio cómo los equipos estaban en puntos diferentes en la preparación, pues el equipo vasco debía disputar la previa de Eurocup.

Frenar a la alemana Emily Bessoir, capaz de jugar de alero a pesar de su estatura -aunque con las bajas interiores del equipo está teniendo sus minutos por dentro-, y las exteriores Anne Olaeta, Esther Castedo y Adams, además de evitar que encuentren tiros abiertos liberados, serán algunas de las claves para tratar de vencer por segunda vez en la temporada en el Pineda y sumar la tercera victoria de la temporada.

Francis Tomé

El técnico del Ingeniería Ambiental CAB Estepona definió al próximo rival del cuadro malagueño, Lointek Gernika Bizkaia, como "uno de los más duros de la Liga", si bien matizó que el equipo vasco "llega con una rotación mermada", además de una mayor "carga de partidos por la Eurocup" respecto a las locales. "Tenemos que intentar aprovechar esas circunstancias para poder competir mejor", apuntó el entrenador.

Después de haber jugado ya ante los tres equipos de Euroliga y dos de los cinco que compiten en Eurocup, el conjunto esteponero afronta un tramo de temporada en el que deben mostrar que "el equipo va creciendo y dando pasos adelante" y la incorporación de Lucía Rodríguez, contando con doce jugadoras séniors, "tiene que ayudar a seguir creciendo" a un equipo debutante en la categoría que quiere mirar hacia arriba.

Centrado en el partido, Tomé fue claro y conciso: "Dominar el rebote y tratar de imponernos por dentro, además de parar a sus principales armas ofensivas serán algunas de las claves del partido".