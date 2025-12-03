Balonmano provincial
La Liga de Promoción Diputación de Málaga de Balonmano celebró una exitosa jornada en Coín
Equipos de toda la provincia se dieron cita en Coín para participar en la Liga Promoción, fomentando la deportividad entre los jóvenes deportistas
La Opinión
La Liga de Promoción Diputación de Málaga de Balonmano vuelve a ser una temporada más el punto de encuentro del balonmano desde su base, desde la parte más inicial. Este curso hizo su parada en la localidad de Coín, donde se vivió una gran mañana de balonmano que será el preludio de dos citas antes de acabar 2025, en Moclinejo y en Rincón de la Victoria.
Exitosa jornada
Este domingo 30 de noviembre el Polideportivo Municipal y las pistas el Rodeo de Coín fueron el epicentro del balonmano malagueño, con una jornada de la Liga Promoción Diputación de Málaga de balonmano donde los más pequeños disfrutaron de más de cinco horas de juego ininterrumpido en cuatro pistas.
Fue una cita multitudinaria, donde además de equipos del club anfitrión, el BM Coín, acudieron equipos llegados desde Manilva, Estepona, Maravillas de Benalmádena, así como equipos de la capital costasoleña como las Panteras de Costa del Sol, Colegio el Romeral, Puertosol, BM Málaga, Maristas Málaga o Colegio Los Olivos.
Fue una jornada donde reinó la deportividad, el buen ambiente y las ganas de mejorar y aprender de los jóvenes balonmanistas, que fueron mostrando sus avances de esta temporada y que seguirán creciendo con las sucesivas citas de esta Liga Promoción Diputación de Málaga, que tendrá dos enclaves en este mes de diciembre, en Moclinejo y en el Rincón de la Victoria. Dos oportunidades para seguir disfrutando del balonmano más auténtico.
