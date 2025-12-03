Ibon Navarro y QLSPORT impulsan un torneo nacional de baloncesto formativo

QLSPORT, división deportiva de la reconocida agencia QLAGENCY, anuncia la celebración del Torneo Liga Valores Ibon Navarro, una competición nacional diseñada para promover el baloncesto de formación desde un enfoque que prioriza los valores humanos y deportivos.

Con más de 14 años de experiencia, más de 50.000 jóvenes participantes y más de 40 torneos organizados, QLSPORT consolida su compromiso con el desarrollo integral del deportista. Esta nueva iniciativa se impulsa junto al entrenador ACB Ibon Navarro, considerado el técnico más laureado de la historia del Unicaja Málaga —con títulos como la Copa del Rey, la Supercopa Endesa, la Basketball Champions League y la Copa Intercontinental FIBA— y defensor de una metodología basada en el trabajo en equipo, el esfuerzo, la resiliencia, el respeto y el crecimiento personal.

Una cita nacional en Alhaurín de la Torre

Los equipos clasificados para la Fase Nacional se darán cita del 2 al 5 de enero de 2026 en Alhaurín de la Torre (Málaga), donde vivirán una experiencia deportiva y formativa única. Durante cuatro días, los jóvenes participantes competirán, convivirán y aprenderán de la mano de Ibón Navarro y jugadores ACB, en un entorno que combina baloncesto de alto nivel, formación y actividades orientadas a potenciar los valores dentro y fuera de la pista. Este evento es posible gracias al impulso de la Diputación de Málaga, Fundación Unicaja y el propio Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

La competición se desarrollará en el Polideportivo Municipal El Limón, instalación deportiva de referencia en la Costa del Sol, mientras que el alojamiento oficial estará ubicado en el Holiday World Polynesia Hotel (Benalmádena), un resort especialmente preparado para acoger a equipos de formación en un ambiente que fomenta la convivencia y la experiencia educativa.

Más que un torneo: una formación en valores

La Liga Valores Ibon Navarro incorpora un sistema de puntuación que premia no solo los resultados deportivos, sino también las acciones positivas fuera de la pista: respeto al entorno, comportamiento ejemplar, compromiso extradeportivo y actitud durante la convivencia. Con este planteamiento, QLSPORT e Ibon Navarro buscan formar jugadores completos, capaces de trasladar a su vida diaria los valores que el deporte inculca.

"Queremos que la juventud del baloncesto español tenga referentes de actitud, respeto y esfuerzo. Ibon Navarro representa exactamente ese camino", señalan desde QLSPORT.