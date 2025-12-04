Baloncesto/Liga Femenina Endesa
El CAB Estepona destituye por sorpresa a Francis Tomé
El entrenador del ascenso deja el club esteponero después de solo 9 jornadas en la máxima categoría del baloncesto femenino español
Francis Tomé no seguirá siendo el entrenador del CAB Estepona. El propio club costasoleño así lo ha confirmado a primera hora de la tarde de este jueves. La decisión ha sorprendido ya que el equipo esteponero es verdad que ha tenido muchas derrotas en este arranque de temporada, pero con un calendario muy exigente que justo a partir de ahora se vuelve un poco más asequible, siempre teniendo en cuanta que el CAB Estepona es un recién ascendido y un equipo novato en la elite del baloncesto femenino español.
Resultados
Las 2 victorias y 7 derrotas que presenta el equipo en la clasificación han determinado esta decisión de la Junta directiva del club costasoleño, que no ha tenido ninguna paciencia ni madurez para afrontar un ascenso de categoría que obviamente iba a generar todo este proceso de adaptación y de derrotas. A través de sus redes sociales, el CAB Estepona dio a conocer la noticia de un modo escueto: "Comunicamos el cese de Francisco J. Tomé como entrenador del primer equipo del club, lamentando la situación que ha llevado a tomar esta decisión... En este momento solo queremos expresar nuestro agradecimiento por estas temporadas".
Primer equipo femenino malagueño en LF Endesa
Hay que poner en contexto que el CAB Estepona se convirtió el pasado verano en el primer equipo de Málaga que asciende a la Liga Femenina Endesa, un hito que estuvo a punto de lograr la temporada anterior, cuando con todo de cara un apagón ofensivo permitió al Joventut remontar a las malagueñas en la gran final por el ascenso. La pasada campaña, sí logró el objetivo en la final contra el Unicaja Mijas, disputada en Estepona.
En busca de un sustituto
Aunque el club no ha dado más explicaciones, la derrota de este miércoles, en casa, ante el Gernika, con mala imagen de las costasoleñas ha sido una de las claves para la destitución de Tomé. El club ya busca un sustituto, que no lo tendrá fácil mientras los directivos del CAB Estepona no asuman su realidad deportiva en una categoría con equipos consolidados en la elite y con plantillas de jugadoras nacionales e internacionales de primer nivel.
