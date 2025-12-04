El CAB Estepona cae 70-86 ante Lointek Gernika Bizkaia en un partido con problemas defensivos y falta de acierto

Derrota del CAB Estepona ante un rival directo, después de 40 minutos en los que las costasoleñas estuvieron muy lejos de su mejor versión. Comenzaba el partido con falta de acierto en ambos equipos, con Lointek Gernika Bizkaia errando en sus tres primeros lanzamientos exteriores e Ingeniería Ambiental CAB Estepona sin encontrar a sus referentes. Llegó entonces un triple de Sika Kone al que respondía Ane Olaeta (5-7, min. 4), lo que comenzó a dar algo de ritmo antes de que llegaran los primeros problemas para Francis Tomé: Anniina Aijanen y Madison Conner se ponían con dos personales antes del ecuador del primer cuarto. Con 11-11 en el luminoso del Pineda, tras una canasta de Marina Gea, Laura Westerik y Sarah Polleros lograban un parcial de 0-7 para dar la primera ventaja amplia del partido a las suyas y aunque Meli Gretter asumía en ataque, el equipo no lograba acercarse en el marcador, echando en falta el acierto exterior y viendo como el cuadro gernikarra no perdonaba tras los errores locales.

Mala imagen

Cuatro puntos en los dos primeros de juego del segundo parcial ponían el +10 para las visitantes y aunque Gea anotaba un triple, Westerik -que sumaba 1 en 12 intentos en las ocho primeras jornadas- respondía de la misma antes de que Esther Castedo hiciera lo mismo situando el tanteo en 19-32 y obligando a Tomé a parar el partido con siete minutos para el descanso. Una canasta y adicional de Gretter y una canasta de Marta Ortega parecían dejar entrever una reacción de Ingeniería Ambiental CAB Estepona, por lo que Lucas Fernández optaba por parar el partido. Y a la vuelta del tiempo muerto, a pesar de un triple de la italoargentina, la falta de defensa en el conjunto local permitía que la desventaja pasara de cinco a nueve puntos, encajando 43 en el entretiempo y faltando ideas ante la defensa sobre Conner y Kone.

Segundo tiempo

La mijeña Ortega asumió en ataque en el inicio del tercer periodo, sumando dos triples, pero el conjunto visitante encontraba cómo hacer daño en el uno contra uno y la dinámica hacía que balones divididos a final de posesión acabaran en canasta mientras que las pupilas de Tomé eran incapaces de aprovechar los errores del cuadro vasco. Así, Esther Matarranz ponía el 42-53 antes de una pequeña reacción con canastas de Kone y Conner. Pero cada vez que la dinámica podía empezar a favorecer a Ingeniería Ambiental CAB Estepona, Fernández lo paraba con tiempo muerto. Con 52-58 en el luminoso del Pineda, un triple de Westerik sobre la bocina de posesión cayó como un jarro de agua fría, no anotando las locales en la última jugada del cuarto, que quedaría en tablas y nueve de desventaja para las de la Costa del Sol.

Pasaban los minutos y ni las locales lograban acercase en el marcador ni Lointek Gernika Bizkaia aumentar la renta, hasta que un triple de Emily Bessoir, que había errado lo cuatro anteriores ponía el 57-69 y Tomé tenía que pararlo. La intención del técnico malagueño debía ser tratar de reconectar a las suyas, pero aunque Gretter y Dongue lo lograron en primera instancia (62-69, min. 35), ahí se acabó el partido: volvían a ponerse las visitantes por encima de diez y con más de dos minutos y medios sin anotar nada más que un tiro libre de Maddie Garrick dejaba un abultado 70-86 que si bien no refleja los 40 minutos sí que dejó constancia de los problemas defensivos locales y la falta de adaptación cuando un rival es capaz de frenar a tus principales referentes.

Ficha

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 70 (16-18-18-18): Gretter (14), Conner (6), Garrick (6), Kone (11) y Aijanen (0) -quinteto inicial-, Dongue (15), Muhate (5), Bourgarel (-), Masiá (0), Gea (5), Ortega (8) y Rodríguez (0).

Lointek Gernika Bizkaia 86 (22-21-18-25): Olaeta (12), Castedo (15), Brown (13), Bessoir (15) y Matarranz (8) -quinteto inicial-, Zubiaga (-), Westerik (12), Jankovic (-), Krnjic (-) y Polleros (11).