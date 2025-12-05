El CAB Estepona estrena nuevo entrenador ante el Kutxabank Araski

Sin tiempo para lamerse las heridas y casi sin sesiones para que César Aneas haya trabajado con sus nuevas pupilas tras la destitución de Francis Tomé, al Ingeniería Ambiental CAB Estepona le toca afrontar la décima jornada de la Liga Femenina Endesa este sábado. Será en Vitoria, donde el equipo visitará el Polideportivo Mendizorrotza para jugar contra el Kutxabank Araski a las 19.00 horas.

El equipo malagueño se enfrentará al que actualmente es el equipo menos anotador de la categoría, con tan solo 62.8 puntos por encuentro. Así, una de las claves del partido pasa por evitar que Kutxabank Araski aumente sus guarismos como ha ocurrido en las tres últimas jornadas, en las que ha sumado 80 en Badalona, 70 en Leganés y 77 en la derrota en casa ante CB Islas Canarias.

Uno de los principales problemas que tenía el conjunto entrenado en Madelen Urieta era la falta de amenaza exterior, algo que han paliado con la llegada de Alexy Mollenhauer, que junto a Samy Hill, Dominique Toussaint, la cubana Isabela Jourdain y Noa Morro componen las principales vías de anotación del equipo vitoriano.

El juego interior de Ingeniería Ambiental CAB Estepona puede ser clave, ya que el cuadro araskizale tiene problemas para frenar a las jugadoras grandes de sus rivales. Lo que sí está claro es que el equipo debe mejorar su actitud defensiva y trasladar la imagen mostrada ante Casademont Zaragoza o Valencia Basket en muchos minutos, pero a todos los partidos.

Nuevo entrenador

El nuevo técnico del Ingeniería Ambiental CAB Estepona, en su primera comparecencia tras coger las riendas del equipo, aseguró haber visto al grupo "muy receptivo" en las primeras sesiones que ha podido dirigir antes de poner rumbo a Vitoria. Sobre el trabajo previo al partido ante Kutxabank Araski, su foco estuvo puesto en "coger las señas de identidad que quiero que tenga el Ingeniería Ambiental CAB Estepona".

Centrado en el rival, el técnico catalán apuntó que es un equipo "con muchos focos de anotación" y "jugadoras muy verticales y con buena mano", por lo que una de las claves para su equipo debe ser "estar muy concentradas y ser capaces de estar al nivel físico que va a exigir el partido" si quieren regresar a Estepona con una victoria. "Si no somos capaces de cortocircuitarlas y ellas están cómodas, se va a complicar el partido", sentenció.