Un Oviedo sin gol y con dos expulsados empata a nada ante el Mallorca

El Oviedo y el Mallorca empataron 0-0 este viernes en el estadio Carlos Tartiere, en un encuentro de LaLiga EA Sportsen el que ambos pecaron de falta de puntería y en el que Santi Cazorla y el uruguayo Federico Viñas acabaron expulsados dejaron con nueve al equipo local por dos duras entradas de roja directa en la recta final del encuentro, lo que el cuadro balear no supo aprovechar.

Luis Carrión y Jagoba Arrasate no sorprendieron a nadie y apostaron por dos onces muy continuistas con lo visto en anteriores jornadas: en el Oviedo el único cambio fue el de Ilyas Chaira, sancionado el fin de semana anterior, por Hassan, mientras que el Mallorca repitió el once que firmó las tablas con Osasuna.

Empezó agresivo al Real Oviedo, con Cazorla dirigiendo la orquesta y Fede Viñas siendo el más hiriente de los atacantes azules, pero pasado el cuarto de hora el Mallorca tuvo la primera gran ocasión del encuentro: Mateo Joseph dejó atrás a Rahim, la puso y el buen disparo de Virgili fue repelido por un paradón de Aarón Escandell.

Tras dicha gran intervención, el Oviedo siguió siendo superior ante un Mallorca que solo parecía amenazar en transición y cuando los azules fallaban; Ilyas Chaira, a pase de Viñas, tuvo una gran ocasión dentro del área pero su disparo ni fue a puerta ni fue aprovechado por Nacho Vidal en el segundo palo.

En la recta final del primer tiempo, y después de que el Oviedo no aprovechase las numerosas situaciones de centro lateral y de saque de esquina que tuvo, Virgili se plantó ante Escandell tras un buen pase de Samú Costa, pero definió mal y el portero azul detuvo sin problemas.

Sin cambios al descanso, el segundo tiempo arrancó sin un dominador claro, pero tras un pase a la espalda de la defensa visitante de Colombatto que Ilyas Chaira no pudo definir, en un córner Raíllo estuvo muy cerca de poner por delante al Mallorca con un cabezazo que rozó el palo.

La entrada de Hassan en el Oviedo espoleó al equipo carbayón, probó a Bergström desde muy lejos y los azules volvieron a hacerse con el control del partido, pisando campo rival y sacando varios saques de esquina consecutivos que no lograron aprovechar.

El Oviedo dominaba al Mallorca, atacaba y atacaba, pero seguía con la pólvora mojada, sobre todo un Rondón que no fue capaz de sacar un disparo en el corazón del área pequeña después de que el balón le cayese manso a los pies tras una disputa ganada por Fede Viñas.

Cuando el partido más cerca del Oviedo estaba, dos rojas casi idénticas y en tres minutos, ambas para los carbayones: Santi Cazorla primero y Fede Viñas después, tras faltas a Muriqi y Asano; el Tartiere estallaba y el Mallorca no era capaz de aprovechar su doble superioridad numérica hasta el 0-0 final.