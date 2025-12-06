El CAB Estepona retoma la senda de la victoria (71-91)

La nueva versión del Ingeniería Ambiental CAB Estepona se estrenó con victoria contra el Kutxabank Araski (71-91), ya con César Aneas en el banquillo tras la destitución esta semana de Francis Tomé. Lo hizo en Vitoria, buscando de inicio muchos balones interiores, a sabiendas que cerca del aro tendrían mucha capacidad de sumar en este partido, Emergió la figura de Lucía Rodríguez, titular, para sumar siete puntos seguidos para las suyas. Eso sí, atrás el equipo no terminaba de mostrar su mejor versión y el cuadro vitoriano dominaba por 11-10 en el luminoso del Mendi.

De menos a más

Un triple de Meli Gretter y una canasta de Maddie Garrick tras robo daban la vuelta al marcador (13-17) restando aún 4:32 para finalizar el primer periodo. Un parcial que siguió abierto para el cuadro esteponero después de que Marina Gea, nada más salir a pista, anotara y provocara el tiempo muerto de Made Irueta. Entró pronto en bonus el equipo entrenado por César Aneas y eso permitió a las locales aguantar el ritmo que proponía CAB Estepona. Una canasta de Gretter ponía la máxima hasta el momento (15-23), pero cerró bien el periodo Kutxabank Araski con un 6-0 final (21-23).

En el inicio de segundo periodo un torbellino negro se apoderó de Mendi: un 0-8 con dos triples de Madison Conner y un lanzamiento lejano de Noe Masiá ponía a las de la Costa del Sol por primera vez diez arriba (21-31). Dos nuevos puntos de la exterior estadounidense ampliaba un parcial que rompía Brotons tras tres minutos.

Planteó entonces Kutxabank Araski una zona ante la que Ceci Muhate anotó dos triples seguidos y más tarde otro de Gretter catapultaba la diferencia a 17 (25-42). Hill rompía el 0-11 con un triple (28-44) y en el tramo final de cuarto el equipo vitoriano supo agarrarse al partido para llegar 38-50 al ecuador del mismo.

Descanso

La dinámica positiva continuó, para Kutxabank Araski, tras el paso por vestuarios: 8-0 de salida. Tuvo que ser Gretter, desde más allá del arco, quien intentara romper la dinámica, pero fue eso, un intento. La bola de nieve seguía creciendo y tras algo más de cuatro minutos de juego el equipo vitoriano ya estaba a cuatro (49-53). Un triple de Mollenhauer provocaba el tiempo muerto de Aneas.

Llegaron entonces dos triples para CAB Estepona, obra de Muhate y Garrick, que hacía que fuera Irueta quien parara ahora el partido (53-59). Aunque Hill volvió a castigar desde la línea de tiro libre, Muhate sumaba su cuarto triple del partido en la otra canasta. La ventaja parecía estable entre los tres y seis puntos hasta que un triple de Garrick y una canasta de Masiá pusieron el 61-69 a pocos segundos de acabar el tercer período.

Reaccionaron las locales, que con una canasta de Mama Dembelé se ponían a diez (67-77). Las malagueñas no estaban dispuestas a dar opción: Dongue primero y Koné después obligaban a la entrenadora local a parar el partido con 14 de diferencia. Martilleaba el aro desde la esquina Masiá y más tarde Koné con un triple frontal para entrar en los tres minutos finales 69-87. Solo quedaba esperar la bocina final, que sonó con 71-91 en el marcador.

Ficha

Kutxabank Araski 71 (21-17-23-10): Dembele (10), Toussaint (11), Lahtinen (7), Morro (0) y Brotons (4) -quinteto inicial-, Hill (20), Castellano (-), Sanz (1), Dornstauder (7), Jourdain (4) y Mollenhauer (7).

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 91 (23-27-19-22): Gretter (15), Conner (10), Garrick (13), Rodríguez (7) y Kone (20) -quinteto inicial-, Dongue (5), Muhate (12), Masiá (7), Gea (2), Ortega (-) y Aijanen (-).