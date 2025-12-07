El Girona se deshace en Elche y completa una semana para olvidar

Ni Copa del Rey, ni Liga. Después de la derrota entre semana en el torneo copero, el Girona volvió a caer en la competición liguera y continuará una semana más en posiciones de descenso. Los de Míchel se vieron superados completamente por el Elche, que encontró un aliado en un errático Gazzaniga bajo palos.

Aterrizaba el equipo gironí al Martínez Valero después del varapalo vivido en la Copa del Rey. Los de Míchel, que se despidieron del torneo del 'KO' tras perder contra un equipo de Primera de Federación, centraban todos sus esfuerzos en revertir su situación clasificatoria en LaLiga. Para ello, tocaba empezar a sumar de tres en tres y continuar con la buena dinámica de los últimos partidos ante el Betis y el Real Madrid.

No se anticipaba un duelo sencillo frente a un Elche que, pese a encadenar varios resultados negativos, se ha consolidado como una de las revelaciones del campeonato gracias a su juego y su buen hacer sobre el campo. Y lo demostró con un intenso inicio de partido. Los de Sarabia apretaron las tuercas rápidamente al Girona, y Febas y Núñez a punto estuvieron de estrenar el marcador en los primeros compases del encuentro.

Supo sufrir el equipo catalán y, con el paso de los minutos, se iba asentando sobre el terreno de juego. Tsygankov obligó a una enorme intervención de Iñaki Peña en una de las pocas llegadas visitantes, mientras Gazzaniga seguía siendo un muro bajo palos. Sin embargo, en los minutos finales de la primera mitad, Germán Valera encontró un resquicio tras una excelente pared y adelantó a los suyos con un preciso disparo por el primer palo (1-0).

Rafa Mir castiga a Gazzaniga

De regreso, no pudieron empezar peor las cosas para el Girona. Tras una pérdida en el centro del campo, el Elche inició una rápida transición que finalizó con un centro de Rafa Mir que se introdujo Gazzaniga en su propia portería (2-0). Pudo hacer mucho más el guardameta argentino que pocos minutos después volvió a ser protagonista con una enorme pifia que aprovechó otra vez Rafa Mir para sentenciar a placer el encuentro (3-0).Este doble golpe dejó muy tocado al Girona, que apenas tuvo capacidad de reacción. Míchel probó de agitar el duelo con un triple cambio, pero no hubo manera de meterle mano al Elche. Derrota dolorosa para seguir en descenso y completar una semana para olvidar.