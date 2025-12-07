Iñaki Castañer conquista la 6ª Vuelta Costa del Sol

La 6ª Regata Vuelta Costa del Sol, Trofeo Comandancia Naval de Málaga, ya tiene ganadores. El DK46 Castañer Yachts, patroneado por Iñaki Castañer junto a Fernando Retegui, se proclamó campeón absoluto y vencedor en su clase ORC 1, acompañado en el palmarés por el First 36 Rosie de Alan O’Reilly (CNM Benalmádena), campeón en la clase ORC 2, y el Sun Fast 32 Paul Chimene de Philippe Vigneron con base en RCMtmo de Sotogrande, ganador en ORC 3.

La regata concluyó este domingo tras una edición especialmente dura, condicionada desde el primer día por un fuerte y persistente viento de poniente que puso al límite a la flota. Tras completarse las dos primeras travesías y ante la imposibilidad de disputar la etapa final entre Marina del Este y Málaga debido a la ausencia de viento, el comité de regatas dio por concluida la prueba con las clasificaciones acumuladas.

Primera etapa

La primera etapa estuvo marcada por un viento de proa constante que obligó a ceñir sin descanso durante las 52 millas de recorrido. Las rachas hicieron estragos en la flota, con nueve de los treinta barcos inscritos que tuvieron que retirarse, varios de ellos con roturas importantes.

El DK46 Castañer Yachts se impuso con gran solvencia, aventajando en más de dos horas en tiempo real y compensado al 53 pies Aviador, de Gabriel Medem. El tercero en cruzar la línea fue el First 36 Rosie, del CNM Benalmádena, con Alan O’Reilly y Oliver Góngora, seguido del Sun Fast 33 Obsession, del gibraltareño Stephen Lawson, que conseguía el tercer puesto en la general y la victoria en su la clase ORC 2 con más de siete minutos de ventaja sobre el Aquilón, del RC Mediterráneo.

Segunda etapa

La segunda etapa arrancó con viento de poniente entre 10 y 12 nudos. La salida, situada frente al Puerto de Sotogrande, se realizó con viento de aleta, lo que generó un pequeño incidente, con una maniobra del Dufour 40 Andromaxa de Dionisio Mendiola (EV del Palo), que arribó más de la cuenta, obligando a corregir posiciones a varios barcos, entre ellos el Castañer Yachts de Iñaki Castañer.

Durante el avance hacia Estepona, el viento comenzó a aumentar y ya a la altura de Marbella soplaba con unos 20 nudos. La situación se endureció notablemente en el tramo de Calaburras, donde se registraron rachas cercanas a 30 nudos. Estas condiciones provocaron numerosas averías en la flota, como el Aviador que perdía uno de sus spinnakers, y varias embarcaciones obligadas a retirarse.

Tercera etapa

El vencedor de esta etapa fue Paul Chimene, que realizó un recorrido impecable para imponerse en la general y en ORC 3. Segundo fue el Rosie, primero en ORC 2, y tercero el Castañer Yachts, ganador en ORC 1. Les siguieron Aquilon de Ignacio Benthem (RC Mediterráneo) y el Dufour 40 Andromaxa Too de Dionisio Mendiola (Escuela de Vela El Palo).

Ni un poco de viento permitió iniciar la última travesía. Flota y comité navegaron a motor hasta Torre del Mar en busca de una ventana meteorológica que nunca llegó. Finalmente, alrededor de las 14.00 horas, el comité canceló la etapa, dando por válidos los resultados acumulados y proclamando a los campeones de 2025.

La entrega de trofeos se celebrará hoy durante la tradicional ‘4ª etapa’, una comida final en Candado Beach compuesta por un festival gastronómico con platos representativos de los cuatro puntos cardinales de la provincia, elaborados por restaurantes seleccionados por la Academia Gastronómica de Málaga.