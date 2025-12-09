La muerte de Enzo Badenas: un fatídico accidente sin más culpables que "la mala suerte"

Una caída sin circunstancias especiales, ni problemas o fallos de seguridad ni tampoco culpables más allá de esa mala suerte que siempre puede ir ligada a un deporte de alto riesgo como es el motocross. La muerte del piloto valenciano de 17 años Enzo Badenas este pasado domingo en las instalaciones del Red Sand Park de Vilafamés fue fruto de una "caída fatídica", no muy diferente de las que un piloto profesional de alto nivel puede tener cada día. Sin embargo, en una disciplina con peligrosidad como esta, "desafortunadamente a veces se dan las condiciones para que una caída sea fatídica".

Lo señala así el piloto valenciano Joan Barreda, participante desde hace más de una década en el Rally Dakar -donde ha llegado a acabar quinto en dos ediciones diferentes, la de 2017 y la de 2022- y, desde hace tres años, copropietario de las instalaciones castellonenses en las que se produjo la muerte de Badenas durante un entrenamiento privado. En declaraciones a este diario, el deportista valenciano ha explicado que el accidente se produjo en el Monster Energy GP Track, que ha sido parte del Mundial de esta disciplina y que también es el más difícil de los cinco -con diferentes niveles de dificultad- que tiene el complejo. En concreto, fue durante la ejecución de un salto, como las decenas y decenas que un piloto lleva a cabo en una práctica, cuando sucedió la tragedia.

Enzo Badenas, durante una competición reciente. / ED

Una "fatídica caída" para "un piloto de nivel máximo" como Enzo Badenas que se dio en un circuito "exigente", pero que como recuerda el deportista valenciano también es un "referente" que atrae "a gente de toda Europa". "El motocross es un deporte increible, pero también peligroso. Al final avanzas cuando buscas los límites. Y a veces los límites pueden pasar una mala jugada", destaca Barreda sobre las circunstancias del accidente. "Es un circuito de arena en el que cada día pasamos para repasar la seguridad", añade el deportista, que señala que seguirán "trabajando en mantener las rampas perfectas".

A primera hora de la mañana, desde las instalaciones castellonenses ya se lanzaba un breve comunicado a través de su cuenta de Facebook en el que aseguraban no tener "palabras ante el desastroso accidente de ayer en el que Enzo Badenas no dejó de manera trágica". El comunicado añadía: "Enzo descansa en Paz! Todos aquí te vamos a echar mucho de menos, has dejado un vacío enorme que será muy difícil recuperar! Ánimo en estos momentos tan duros a toda la familia!", señalan desde el enclave valenciano.

Un 'picado' fatídico

Las fuentes consultadas en la Federación Valenciana de Motociclismo coinciden con el análisis de Barreda y descartan cualquier anomalía ajena al propio pilotaje del deportista. “Ya sabes que pasa de vez en cuando, es algo estadístico. Ha sido un error de pilotaje. Qué pena, porque era un gran deportista y un buen chaval que estaba tecnificando”, señalan.

“El chaval estaba entrenando en privado y en un picado cayó mal, con la cabeza. Si hubiese sido con un brazo o una pierna, como puede ocurrir muchas veces, no pasaría nada, pero si el apoyo es un sitio vital como el cuello, el resultado es fatal"

Desde la entidad recuerdan que el motocross “es un deporte que tiene sus riesgos y esto a veces, por desgracia, pasa”. Insisten en que se trata de un episodio de muy mala suerte: “El chaval estaba entrenando en privado y en un picado cayó mal, con la cabeza. Si hubiese sido con un brazo o una pierna, como puede ocurrir muchas veces, no pasaría nada, pero si el apoyo es un sitio vital como el cuello, el resultado es fatal”.

Un 'picado' consiste en comprimir la suspensión de la moto hacia abajo, inclinando el cuerpo hacia adelante antes de tocar tierra, para absorber mejor el impacto y ganar control, especialmente en saltos grandes.

Una carrera ascendente

Nacido en Gandia en enero de 2008, el piloto entró a formar parte del CETDM en el año 2023 tras conseguir diversos logros como su título de Campeón de España de 85cc la temporada anterior.

El Centro destacó "el gran crecimiento personal y profesional" que había tenido el piloto, que había sido convocado con la Selección Española de Motocross y había convocad en certámenes autonómicos, nacionales e internacionales, como el Campeonato de Europa.

"El Centro de Tecnificación del Circuit Ricardo Tormo está consternado con esta noticia y todo el personal del CETDM y del Circuit desea dar el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo en estos momentos tan difíciles", señaló la institución en un comunidado.