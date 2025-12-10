Málaga se viste de fiesta: el Generali Maratón 2025 es mucho más que una carrera de 42 kilómetros

Este próximo domingo 14 de diciembre de 2025, a partir de las 8:30 de la mañana, Málaga volverá a despertarse al ritmo de la maratón. La capital de la Costa del Sol acogerá una nueva edición del Generali Maratón de Málaga, que este año vuelve a crecer para batir su récord: en torno a 20.000 dorsales entre maratón y media maratón, con el objetivo de consolidarse como una de las grandes citas del calendario europeo, en una fecha en la que la climatología solo permite en esta parte del continente poder afrontar una prueba de este tipo.

Una carrera cada vez más internacional

La prueba, que cuenta con etiqueta de World Athletics y discurre sobre un trazado muy llano, se ha convertido en terreno propicio para buscar marca personal y mínimas internacionales. Más del 60% de los inscritos en esta edición de 2025 son corredores extranjeros, un dato que refleja el tirón de Málaga como destino turístico y deportivo a las puertas de la Navidad.

Clima y recorrido

El combo de clima suave en diciembre, circuito rápido y ciudad volcada en las calles ha convertido a la maratón de Málaga en una cita muy atractiva tanto para atletas de élite como para populares que se estrenan en la distancia de 42,195 kilómetros o apuestan por el medio maratón de 21K.

Plno del recorrido de la prueba. / La Opinión

Nuevo recorrido

De cara a 2025, la organización ha introducido ajustes en el recorrido con un objetivo doble: mejorar la seguridad y la fluidez de la carrera y hacer el circuito aún más propicio para los tiempos rápidos, al tiempo que se absorbe el salto de miles de participantes adicionales. El trazado mantiene la esencia de los últimos años: Salida y meta en el Paseo del Parque, en pleno corazón de la ciudad. Paso junto a algunos de los símbolos de Málaga, como el Centro Pompidou, el Ayuntamiento, el Estadio de La Rosaleda o la Malagueta, además de varios kilómetros pegados al mar.

La imagen volverá a ser muy potente para Málaga con largas colas de camisetas de colores atravesando el centro histórico, el Muelle Uno y los barrios costeros mientras la ciudad anima desde las aceras, bandas de música incluidas.

Mucho más que 42 kilómetros

El Generali Maratón de Málaga se presenta ya no solo como una carrera, sino como un festival de fin de semana en torno al running. El programa incluye: Media maratón paralela, para quienes prefieren una distancia más asequible y una Expo Maratón con más de 5.000 metros cuadrados en la Terminal de Cruceros, donde los corredores recogen su dorsal y pueden visitar stands de marcas, patrocinadores y turismo, además de actividades y charlas.

También están previstas pruebas infantiles y un animado Brunch Run el sábado, pensado para rodar suave, estirar las piernas y vivir el ambiente en familia o con amigos.

Salida de la Maratón de Málaga 2024 / Gregorio Marrero

Turismo

En paralelo, la ciudad aprovecha para lucir sus credenciales: la iluminación navideña de la calle Larios, la oferta gastronómica del centro, el ambiente del Soho o el atractivo del litoral malagueño, que muchos participantes convierten en mini vacaciones deportivas. Una gran ocasión para que Málaga se muestre al mundo como la gran capital del sur del continente. Y es que la carrera se vende como un escaparate internacional de la ciudad, con imágenes que llegarán a decenas de países gracias a la difusión en redes y a los acuerdos de comunicación del evento.

Espíritu solidario y foco en los valores

En los últimos años, la prueba ha querido subrayar su dimensión solidaria y de valores humanos. Una parte de las inscripciones se destina a proyectos sociales y medioambientales a través de fundaciones colaboradoras, en línea con la tendencia de las grandes maratones europeas.

Ejemplos como el del corredor que cedió posición a un rival desfondado en la edición anterior han sido utilizados por la organización para reforzar el mensaje de fair play, respeto y compañerismo que quiere asociarse a la cita malagueña.

Seguridad

Este 2025, además, el dispositivo refuerza su componente de seguridad: el hospital Vithas Málaga asume por primera vez el papel de Servicio Médico Oficial y ha impartido formación específica en RCP y primeros auxilios a los voluntarios, que serán pieza clave en el despliegue sanitario del maratón y la media maratón.

Reto logístico

Mover a más de veinte mil corredores por las principales avenidas y barrios de Málaga supone un reto logístico de primer orden: cortes de tráfico, refuerzo del transporte público, coordinación de Policía Local, Protección Civil, voluntariado y servicios sanitarios.

Todo preparado

Con el calendario marcando en rojo el 14 de diciembre de 2025, la ciudad entra en modo maratón. Los clubes locales apuran las tiradas largas, los hoteles ajustan sus ofertas para acoger a los miles de visitantes y las calles ensayan el grito de ánimo que escucharán los corredores en cada kilómetro.

Sea para buscar una marca personal, estrenarse en la distancia o simplemente disfrutar del ambiente, el Generali Maratón de Málaga 2025 se prepara para escribir una nueva página en su todavía joven, pero ya muy intensa, historia.

Y, como siempre en un maratón, el gran protagonista será el mismo: el corredor anónimo que se planta en la línea de salida con un dorsal en el pecho y un sueño por cumplir con su reto de correr 42K, en esta ocasión a orillas del Mediterráneo.