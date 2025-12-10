Valencia reta al Nutrisport Atletismo Biznaga de Málaga

El Palau Velódrom Lluis Puig de Valencia acoge del 13 al 15 de diciembre el Campeonato de España de Clubes Short Track Master. Allí estará el Nutrisport Atletismo Biznaga de Málaga con la responsabilidad de ser único representante andaluz de la competición. Otros equipos de nivel como el Nerja, el CAIM o el Unión Deportiva Almería se han quedado fuera de la cita.

Siendo las actuales campeonas al aire libre, el club malagueño tratará de luchar por una buena clasificación en la Comunidad Valenciana. No será un reto fácil, sabiendo que el nivel del atletismo master es cada día mayor y con más competencia, pero el equipo se desplaza con todos los focos puestos en reeditar su triunfo.

Agradecimiento

El Nutrisport Atletismo Biznaga de Málaga agradece a todas las personas y entidades que, con su ayuda y patrocinio, posibilitan acudir a este campeonato como son Nutrisport. Además, es la marca que da nombre al equipo. Ubago, gran conservera malagueña y el área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga que, bajo la dirección de Borja Vivas, apuestan por el equipo de la Costa del Sol. «Nuestro residente David Amores, alma máter de este club, se desvive por él y con el apoyo y participación de todo el equipo vamos a Valencia a competir con los mejores clubes de España», cierra el agradecimiento de la entidad.