El Madrid sigue en racha en la Euroliga

El Real Madrid sigue sumando en la Euroliga después de imponerse en el Movistar Arena al Kosner Baskonia (94-87) para sumar su cuarto triunfo consecutivo y ascender puestos en la competición europea. Un gran Mario Hezonja (17) con el apoyo de Campazzo (14) fue suficiente para imponerse a los vitorianos a pesar de los 22 puntos de Howard.

Marcus Howard empezó ‘calentito’ el duelo para Baskonia aunque Abalde, con los primeros siete puntos del Madrid, también quería protagonismo al inicio (7-11). Un duelo a toda velocidad, y con Galbiati moviendo el banquillo vitoriano para mantener esa intensidad.

Los primeros errores en el ataque de los visitantes, permitía al Madrid ponerse por delante con un Tavares que empezaba a hacer daño dentro de la zona (16-11) y Galbiati paraba el duelo, que empezaba a tener color blanco tras un parcial de 9-0.

Reacción de Baskonia que le daba la vuelta con un parcial de 8- y que volvían a mandar en el marcador con los puntos de Spagnolo y Luwawu-Cabarrot (16-19) con control del rebote y buenas penetraciones. Un primer cuarto muy igualado, y con el Madrid por delante (24-23) con Abalde y Tavares como máximos anotadores locales.

Marcus Howard dio impulso al Bakonia en la primera mitad / BASKONIA

El Madrid no logra imponerse

El Madrid no lograba imponer su juego ante un quinteto muy móvil de Baskonia, que le ponía en aprietos al inicio del segundo cuarto (29-32) y Scariolo paró el encuentro para ordenar a los suyos ante los problemas en su juego ofensivo.

El técnico italiano devolvía a Tavares a la pista para dominar en la zona y Baskonia tambaleaba de nuevo, por lo que Galbiati confiaba de nuevo en Howard, aunque el Madrid volvía a dominar corriendo al contraataque (37-36).

Un triple de Andrés Feliz daba ventaja al Madrid (42-39) en un encuentro muy igualado, sin que ningún equipo lograra imponer su juego, al descanso en el Movistar Arena y con las espadas en alto.

Despiertan los blancos

En la reanudación, Mario Hezonja daba el primer impulso al Madrid (53-43) que abría su máxima renta tras triple de Campazzo, y Galbiati paraba el duelo ante ese doloroso parcial de 4-11. Aunque los blancos parecían lanzados (55-43) ante un Baskonia que no encontraba vías de anotación.

Campazzo, en una acción del encuentro ante el Baskonia / Juanjo Martín / EFE

Aunque Baskonia reaccionaba a tiempo con acciones ofensivas de Forrest y lograba acercase a cinco puntos (60-55) neutralizando el tirón inicial de los blancos tras el descanso. Un triple de Maledon empujaba de nuevo al Madrid para abrir de nuevo los 10 puntos de renta (68-58) y el propio francés cerraba el cuarto con tres tiros libres para 11 de ventaja para los de Scariolo (71-60).

Baskonia no se rinde

El Madrid lograba la máxima con un Maledon inspirado (76-62) aunque Howard recortaba para Baskonia, que no iba a entregarse tan fácilmente (76-68) y haciendo la goma en el electrónico.Howard anotaba desde el triple y Scariolo tenía que llamar al orden a los suyos (76-71).

Seguía el 'show' de Howard que con dos triples consecutivos le daba la vuelta al marcador (76-77). Y cuando parecía que el Madrid estaba 'tocado', la reacción local llegó de inmediato con puntos de Hezonja en contraataque que les devolvía el control del marcador en un 'plis plas' a 5' del final (82-77).

Los de Scariolo volvieron a abrir brecha tras triple de Campazzo (92-81) y el duelo quedó decidido a dos minutos del final, para sumar la cuarta victoria consecutiva de los blancos en la Euroliga (94-87)