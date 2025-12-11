EUROPA LEAGUE
Riquelme pone en vereda a un Betis ilusionante en Europa
El centrocampista madrileño fue el compás de un equipo que prácticamente tiene atada la clasificación entre los ocho mejores de la liguilla (1-3)
Alguer Tulleuda Bonifacio
El Real Betis bailó en Zagreb al ritmo de Rodrigo Riquelme para asegurar una victoria de autoridad para sus aspiraciones en la Europa League (1-3). Los verdiblancos mostraron en Croacia su versión más seria para sacar tres puntos cruciales que ponen a tiro la clasificación entre los ocho mejores equipos de la liguilla.
No se reservó nada Manuel Pellegrini en la recámara para medirse a un Dinamo de Zagreb que se presentaba como un equipo más peligroso de lo que se podría suponer. Apenas unos días después de caer de manera dolorosa en casa contra el FC Barcelona, el Betis necesitaba una reacción inmediata para seguir en la parte de arriba de la tabla en la Europa League. No fallaron a su cita.
Riquelme toma el mando
Fue una primera mitad donde los verdiblancos fueron de menos a más. Empezaron tomando el pulso al partido sin cometer demasiados errores, pero no tardó Rodrigo Riquelme en tomar las manijas del equipo y empezar a encontrar los espacios en el último cuarto de campo. Fue así como llegó el primero del Betis; el centrocampista llegó a línea de fondo del área croata, centró atrás en busca de la llegada de algún compañero y se encontró con Sergi Domínguez, canterano azulgrana, que terminó empujando sin querer el balón al fondo de su propia portería (0-1).
El varapalo para fue colosal para el Dinamo de Zagreb, que se hundió sin remedio ante el vendaval ofensivo de los verdiblancos. Apenas tres minutos después, una magistral triangulación entre Abde, Bakambu y Riquelme terminaba con el disparo raso del madrileño para ampliar distancias en el marcador (0-2). Eran momentos dulces para los de Pellegrini, que cuatro minutos más tarde redondearon la goleada tras un error flagrante de McKenna y el portero Filipovic que dejó en bandeja el gol a Antony, que anotó a puerta vacía (0-3).
La segunda parte fue un mero trámite para el Betis, que se limitó a amasar posesión de balón para asegurar la confortante renta de la que disponía. Sergi Domínguez recortó distancias en los minutos finales con un cabezazo tras un saque de esquina, aunuqe los tres puntos se quedaron para el conjunto de Heliópolis, que se acerca al objetivo de entrar entre los ocho primeros de la fase de liguilla y da un golpe de autoridad esperado en Europa.
