Caso Negreira: Laporta rechaza ante la jueza que el Barça pagara a los árbitros porque era un "ejemplo en el mundo"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha negado este viernes ante la jueza que durante su primer mandato al frente del club se pagara al exvicepresidentre del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier Enríquez Romero, para los árbitros favorecieran al equipo, pues el Barça "era un ejemplo en el mundo" por los jugadores que tenía. La entidad desembolsó un total de 7,5 millones de euros durante 18 años a Enríquez Negreira y su hijo por los informes, en ocasiones verbales, que realizaban de los colegiados antes de los partidos.

El mandatario azulgrana, que ha sido interrogado durante casi una hora, ha recalcado que el Barça pagó por unos servicios que realmente se realizaron, como son los informes de los árbitros, unos desembolsos que le vinieron heredados del anterior presidente del club, Joan Gaspart, que también está citado a declarar en los próximos días. En este sentido, ha ahondado en que cuando llegó al cargo, la sección deportiva del club le recomendó que se siguiera contando con ese servicio de asesoramiento porque era interesante para el club, y así lo hizo.

El presidente del Barça también se refirió a los 629 informes, la mayoría del hijo del exdirigente arbitral, que están aportados a la causa. Los anteriores documentos, ha precisado, no están en los archivos de la entidad azulgrana porque al cabo de unos cinco años se destruyen porque carecen ya de utilidad. Laporta ha explicado que los pagos por estos dictámenes elaborados por Enríquez Negeira e hijo no tenían que pasar por la junta directiva del club por las cantidades que estipulaban en las facturas, que eran menores a las que por obligación tienen que pasar por la reunión de los máximos dirigentes del FC Barcelona.

Relación con Bartomeu

El dirigente azulgrana ha puntualizado en su comparecencia en el juzgado que él no conoció nunca al exvicepresidente de Comité Técnico de Árbitros ni a hijo, a la vez que ha admitido que no habló en ningún momento de estos informes con Josep Maria Bartomeu. Tampoco le consultó, ha incidido, el acta de conformidad que firmó con la Agencia Tributaria, cuya investigación ha dado origen al proceso penal por el 'caso Negreira'.

Este viernes han declarado, además, como testigos ante la jueza del caso Negreira los exentrenadores del Barça Ernesto Valverde, ahora en el Athletic de Bilbao, y Luis Enrique, que dirige al Paris Saint-Germain. Los dos han hablado a través de videoconferencia. Su comparecencia ha sido rápida. Ambos entrenadores han asegurado que no tenían conocimiento de la existencia de los informes de los árbitros realizados por Enriquez Negreira e hijo, ni los habían visto. Valverde ha detallado que en el Athletic también se realizan estos informes, pero que él no los utiliza a la hora de preparar los partidos.

Las pesquisas

Con estas declaraciones, la investigación por el caso Negreira enfila los últimos capítulos, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras de las pesquisas. Por ahora, solo está prevista la declaración como testigo el 6 de febrero del expresidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, y de una persona que en la actualidad es quien recibe a los árbitros y los acompaña. Días antes, el 27 de diciembre, deberá comparecer en el juzgado la vicepresidenta del club Maria Elena Fort, como representante de la entidad, ya que el FC Barcelona también está imputado en la causa.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario aseguran que por ahora no se ha hallado el destino final de los 7,5 millones de euros que, supuestamente, el FC Barcelona pagó a los Negreira. Uno de los últimos informes remitidos al juzgado por la Guardia Civil señalaba que en la cuenta corriente de la mujer del exdirigente arbitral, Ana Paula Rufás, habían pasado hasta tres millones de euros en los últimos 20 años, entre 1992 y 2023. Los agentes apuntaban que estos ingresos eran "aparentemente injustificados por las rentas y rendimientos trabajo (sueldos percibidos de las empresas de su marido) y del capital inmobiliario".