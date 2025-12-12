Generali Maratón
Málaga acogerá el Generali Maratón 2025 con 11.000 participantes en maratón y otros 11.000 en media
El recorrido, que reunirá a 22.000 atletas, contará con un 66% de participación extranjera, destacando la presencia de corredores de más de 90 países
El Generali Maratón de Málaga 2025, que estrena recorrido en su decimoquinta edición, se celebrará este domingo con la participación de 22.000 atletas, repartidos a partes iguales entre 11.000 del maratón y 11.000 de la media con salida conjunta a las 8.30 horas desde el Paseo del Parque.
Participación internacional
Se han inscrito corredores de más de 90 países y de los cinco continentes, lo que supone un 66% de participación extranjera, un porcentaje sin precedentes en la historia de la prueba.
Los países más representados son España con 7.307 participantes; Reino Unido (3.662), Países Bajos (1.554), Francia (1.079) y Bélgica (1.048).
Por su parte, la participación femenina también sigue creciendo, ya que representan el 34% del total, un dato que reafirma la evolución positiva y la apuesta del evento por la igualdad en el deporte.
Para garantizar la seguridad de los atletas y facilitar el desarrollo del evento, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que llevará a cabo cortes de tráfico y desvíos en diversas zonas de la ciudad.
El acto de presentación de la prueba tuvo lugar este viernes en la Terminal de Cruceros del Puerto de Málaga con la presencia del concejal de Deportes Borja Vivas; Pilar Fernández-Fígares, gerente de Malagaport; Enrique López, presidente de la Federación Andaluza de Atletismo y los embajadores Martín Fiz y Abel Antón.
Gastronomía, cultura y deporte
Para Fiz, "es una suerte tener un maratón que ofrece todo al corredor como gastronomía, cultura y nivel deportivo, y es un orgullo poder seguir corriendo aquí y siendo embajador de este evento".
El soriano Abel Antón, ha valorado que cuando eran jóvenes tenían "que salir de España para competir y ahora no es necesario gracias a maratones de la calidad de Málaga".
Los atletas de élite como Dani Mateo, intentarán rebajar los récords de la prueba que datan de 2021 (2:07:39 en categoría masculina y 2:24:50 en la femenina).
- La Borrasca Emilia traerá una DANA a Málaga y la Aemet activa ya la alerta amarilla
- La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
- Tres municipios de Málaga, entre los diez con más bares por habitante de España: este es el ranking nacional
- Uno de los policías que redujeron al fallecido en Torremolinos denuncia acoso en las redes
- Más de 600 alumnos de la Universidad de Málaga podrán acceder gratis a la 'alta formación' de Oracle
- El precio de la vivienda en el Triángulo de Oro de Málaga se dispara con un comprador de lujo: el nómada ejecutivo sustituye al turista
- El pueblo de Málaga que acoge una de las ferias de queso más importantes de la provincia: ha cambiado de fecha
- La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo