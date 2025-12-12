Málaga acogerá el Generali Maratón 2025 con 11.000 participantes en maratón y otros 11.000 en media

El Generali Maratón de Málaga 2025, que estrena recorrido en su decimoquinta edición, se celebrará este domingo con la participación de 22.000 atletas, repartidos a partes iguales entre 11.000 del maratón y 11.000 de la media con salida conjunta a las 8.30 horas desde el Paseo del Parque.

Participación internacional

Se han inscrito corredores de más de 90 países y de los cinco continentes, lo que supone un 66% de participación extranjera, un porcentaje sin precedentes en la historia de la prueba.

Los países más representados son España con 7.307 participantes; Reino Unido (3.662), Países Bajos (1.554), Francia (1.079) y Bélgica (1.048).

Por su parte, la participación femenina también sigue creciendo, ya que representan el 34% del total, un dato que reafirma la evolución positiva y la apuesta del evento por la igualdad en el deporte.

Para garantizar la seguridad de los atletas y facilitar el desarrollo del evento, el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que llevará a cabo cortes de tráfico y desvíos en diversas zonas de la ciudad.

El acto de presentación de la prueba tuvo lugar este viernes en la Terminal de Cruceros del Puerto de Málaga con la presencia del concejal de Deportes Borja Vivas; Pilar Fernández-Fígares, gerente de Malagaport; Enrique López, presidente de la Federación Andaluza de Atletismo y los embajadores Martín Fiz y Abel Antón.

Gastronomía, cultura y deporte

Para Fiz, "es una suerte tener un maratón que ofrece todo al corredor como gastronomía, cultura y nivel deportivo, y es un orgullo poder seguir corriendo aquí y siendo embajador de este evento".

El soriano Abel Antón, ha valorado que cuando eran jóvenes tenían "que salir de España para competir y ahora no es necesario gracias a maratones de la calidad de Málaga".

Los atletas de élite como Dani Mateo, intentarán rebajar los récords de la prueba que datan de 2021 (2:07:39 en categoría masculina y 2:24:50 en la femenina).