Partido clave para el Nueces de Ronda Atlético Torcal tras el Mundial

Por fin vuelve la competición después del Mundial de Filipinas, donde la Selección Española consiguió el bronce tras un gran partido ante Argentina (5-1), en el cual formó parte la jugadora del Nueces de Ronda Atlético Torcal “Becha”, que marcó un gol en esta competición. La liga vuelve con un duelo directo por la permanencia con los dos equipos empatados a 8 puntos, en la pugna por salir y tomar distancia con el descenso.

Buena dinámica

La cita es en el Pabellón Municipal Vista Alegre de Burela este sábado a las 12h. Los dos conjuntos llegan después de una victoria en la jornada previa al parón. El equipo malagueño venció 5-2 al Chiloeches, mientras que Burela hizo lo propio venciendo por 2-3 al Penya Esplugues.

Un Reyco Burela, conjunto que este mismo jueves ha oficializado la firma con su nuevo sponsor principal lo que ha conllevado que se añada el nombre de Reyco al del conjunto, que ha pegado un gran cambio respecto a la temporada anterior. De estar peleando por el título de liga 2024/2025 a luchar por la permanencia en un solo mercado de fichajes.

Para la actual temporada 2025/2026, el CD Burela FS tuvo un mercado de fichajes movido, con altas importantes como la de la entrenadora Belén Feal, jugadoras como Lara Díaz, Laura Barranco, Gabi Lucchesi y Anna Sydorenko, y un rejuvenecimiento con fichajes de la filial; mientras que se despidieron jugadoras clave como Irene Samper, Emilly, Dany Domingos, y otras como Noelia Montoro, Débora Lavrador y Carolina Pedreira, además de renovar a Ana Eliza y perder a Dinha.

Trabajo durante el parón

El Nueces de Ronda Atlético Torcal ha aprovechado este mes y medio de parón para recuperar jugadoras, reforzar conceptos y compartir entrenamientos con equipos amigos. Para este partido Víctor Quintero ha convocado a todas las jugadoras disponibles, a excepción de Rim y Rebecka.

Quintero: "Ha sido un parón atípico"

En declaraciones previas al partido en Galicia, Víctor Quintero ha declarado: “Después de unas seis semanas sin jugar, se hacía largo el parón, un parón atípico que en todos mis años de entrenamiento no lo he vivido. Siempre es difícil, los equipos ahora tienen la incertidumbre de cómo vamos a afrontar este nuevo comienzo de liga a partir de la jornada 10. La verdad que es un duelo directo, ellas seguro han trabajado todo este tiempo como nosotros porque no hemos tenido muchas jugadoras en el mundial y bueno, un partido determinante, muy importante para ellas que al jugar en casa tienen la obligación de ganar este tipo de partidos. Nosotros hemos recuperado a la gente, llegamos al final con prácticamente la plantilla al completo, no al 100 por 100 pero si mejor que como llegamos al parón, y se prevé un duelo ajustado hasta el final del partido y espero que podamos dar una alegría y volvamos a empezar como empezamos el inicio de Liga”.

Sandra García: "Va a ser un partido muy competido"

Por su parte, la jugadora Sandra García aseguró: “Estamos con muchas ganas después de este parón que hemos aprovechado para trabajar diferentes aspectos. Veo al equipo con muchísimas ganas y confianza de enfrentar este duelo directo que tenemos este fin de semana con Burela. Va a ser un partido muy competido porque ambos equipos queremos la victoria y esperamos llevarnos un buen sabor de boca y volver a disfrutar”.

El partido podrá seguirse en el canal de Youtube de Sinopsis Vuvuzela y comentado por las redes sociales de ambos equipos.