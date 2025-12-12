Un tiro a puerta, menos kms… y la peor racha desde 2021

El Real Madrid de Xabi Alonso volvió a caer en un partido grande. Este miércoles contra el Manchester City. Derrota 1-2 en la que sí se vio otra intensidad de los jugadores respecto a la derrota días atrás contra el Celta de Vigo (0-2). Aun así, los futbolistas del conjunto blanco recorrieron 7,2 kilómetros menos que sus rivales y solo dispararon una vez entre los tres palos… para encadenar la peor racha de resultados desde 2021.

El puesto de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid está en el alambre. Y el partido contra el equipo de Pep Guardiola se antojaba como un test, eso sí, con muchas bajas. Trent, Carvajal, Militao, Alaba, Huijsen, Mendy y Camavinga fuera por lesión; a lo que se sumó un Mbappe que vio el partido desde el banquillo, sin poder jugar por molestias en la rodilla izquierda.

Ocho ausencias que marcaron el duelo y que también ayudan a que Xabi siga teniendo crédito, al menos, hasta el domingo en Vitoria.

Derrota que prolonga la crisis de resultados del Real Madrid. Tras un inicio de proyecto esperanzador en agosto, truncado por la goleada sufrida en el Metropolitano (5-2), de la que pareció recuperarse al vencer en el clásico ante el FC Barcelona (2-1), el conjunto blanco solo ha podido lograr dos victorias en los últimos ocho partidos: ante Olympiacos (3-4) y Athletic (0-3). Tres empates fuera de casa en Liga contra Rayo (0-0), Elche (2-2) y Girona (1-1) y las derrotas ante Celta (0-2) y Manchester City (1-2) completan el historial.

No encadenaba el Real Madrid una racha tan negativa desde el final de la temporada 2020-2021 -sin títulos-, en la que empató ante Liverpool (0-0), Getafe (0-0), Chelsea (1-1) y Sevilla (2-2), perdió ante el Chelsea (2-0) y ganó a Cádiz (0-3) y Osasuna (2-0).

Temporada que acabó con el segundo adiós de Zinedine Zidane y, hasta el momento, el definitivo, y que inició la segunda etapa de un Carlo Ancelotti que ganó dos ‘Champions’ una Liga y que terminó el pasado verano para dar la bienvenida a un Xabi Alonso en problemas seis meses y medio después.

Las dos victorias en ocho partidos han hecho mella en la confianza en torno a la figura del técnico, aunque tras caer ante el Manchester City fue respaldado públicamente por sus jugadores y él se encargó de mandar un mensaje de optimismo, de futuro y de normalidad, queriendo reduciendo la credibilidad de los rumores. «Es normal -los pitos de la afición al acabar el partido-. Cuando en casa no ganas, puede pasar. Pero han habido momentos en los que ha apoyado y hemos sentido la energía. Podemos entender los pitos al final, tenemos que aceptarlo con normalidad porque la exigencia es absoluta y queremos revertir el momento en el que estamos, el estado físico y anímico. Todavía queda mucho, vosotros -los periodistas- lo pintáis de una manera, pero hay que tener mucha calma y esto es muy largo; lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo», dijo en rueda de prensa.

«Los resultados son lo que son. Otra cosa es la interpretación que hacéis vosotros. No es una situación nueva para muchos entrenadores y te toca convivirla. Cuando eres entrenador del Real Madrid tienes que estar preparado para afrontarlo, con responsabilidad, entereza y autocrítica. A pesar del resultado, he visto cosas positivas a nivel colectivo e individual. Otras no, claro, pero estamos ahí», añadió.

Cosas positivas, señaló Xabi, que no se reflejaron en algunas estadísticas. Una de ellas, los kilómetros. Según datos de la UEFA, contra el Manchester City corrió 7,2 kilómetros menos. 111,8 por 119; por lo que no ha recorrido más distancia que su rival en ningún partido de la presente edición de la Liga de Campeones.

115,7 kilómetros recorrieron los jugadores de Olympiacos, por los 109 del Real Madrid. Contra el Liverpool, en la derrota en Anfield, los de Arne Slot completaron 110,2 kilómetros y los de Xabi Alonso 106,5. Contra el Marsella 105,6 por 108,9; contra el Kairat Almaty 110,3 por 112,6; y ante la Juventus 104,6 por 113,6. Esa mejora en «actitud» a la que se refirieron jugadores y Xabi al terminar el partido no se reflejó en datos de kilómetros.

Y otro dato, los tiros a puerta, con solo uno en 16 disparos totales, lo explicó así Xabi: «Tuvimos ocasiones para marcar el segundo gol. Aunque cuando no te toca, ni aunque te pongas».

Dos datos que, además del marcador, relegan al Real Madrid a un escalón inferior respecto a su rival el domingo, un Manchester City lejos también de sus alardes de dominio en la Premier League y de atemorizar Europa con el cartel de favorito, corroborado solo en 2023, en parte, por cruzarse en eliminatorias, precisamente, con el Real Madrid.