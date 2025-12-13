El CAB Estepona busca la victoria ante un colista Movistar Estudiantes

Ganar. Ese es el objetivo de todo equipo frente a cada encuentro que disputa, pero la posible y deseada victoria de este domingo (17.00 horas) para Ingeniería Ambiental CAB Estepona puede tener doble (o triple) valor: demostrar que el juego desplegado en Vitoria no fue casualidad, abrir una diferencia de tres victorias con el colista -y dos con el descenso en caso de que Gran Canaria no venza al líder- y, por qué no, comenzar a soñar con cotas más altas, pues el corte de la Copa de la Reina podría quedar a una sola victoria con cuatro jornadas por delante.

Eso sí, de nada sirve construir castillos en el aire si el equipo entrenado por César Aneas no sale en Magariños a dar su mejor versión desde el minuto uno. Eso es lo único innegociable en el partido ante Movistar Estudiantes y por eso la semana de trabajo del técnico catalán se ha centrado más en seguir dando forma a la identidad que quiere lograr del Ingeniería Ambiental CAB Estepona que en su rival del domingo.

Un histórico en apuros

Movistar Estudiantes es el tercer equipo más anotador de la Liga -con 75,3 puntos por encuentro-, pero también el que más tantos recibe en cada choque: 81,8. Esos problemas defensivos le han llevado a su actual balance de una victoria en diez partidos, lo que provocó la decisión de prescindir de Antonio Pernas después de caer en la cancha de Leganés por 68-61 en la última jornada.

Ahora, con Olmo Gómez asumiendo la labor de principal, el equipo buscará reaccionar, aunque el debut -esta temporada, pues ya asumió esta labor en otra ocasión- del nuevo entrenador tuvo lugar este jueves en Polonia, donde equipo cedió por 65-62 en la ida de la primera eliminatoria de Eurocup.

Será un doble reencuentro para Nneka Ezeigbo. La estadounidense con pasaporte nigeriano vistió la elástica del CAB Estepona la temporada 2023/24, quedándose a las puertas del ascenso a la máxima categoría, donde debutaría la siguiente campaña en el CB Islas Canarias y bajo las órdenes del ahora entrenador del conjunto de la Costa del Sol. La pívot promedia hasta el momento 11,8 puntos y 7,4 rebotes, siendo el faro interior del equipo y secundando a la perfección a la alemana Frieda Bühner (17,2 tantos y 6,9 rechaces por encuentro). La tercera pieza clave del equipo es la balear Juana Camilión, que desde la posición de escolta aporta 9,5 puntos por choque.

César Aneas

El entrenador de Ingeniería Ambiental CAB Estepona tiene claro que Magariños es "una de las canchas más complicadas de la Liga", con un público que aprieta y complicada de jugar. Ante eso, tiene claro que el partido pasa por mostrar la mejor versión posible.

Aneas habló sobre lo que supone enfrentarse a un equipo con nuevo técnico: "Ante la situación del cambio de entrenador en Movistar Estudiantes, nos hemos centrado más en un scouting individual", explicaba antes de apuntar que "el equipo sabe que lo más importante es que nos centremos en nuestros automatismos y crear nuestra identidad".

La posición en la clasificación de Movistar Estudiantes es lejana a la esperada antes de comenzar la temporada. Y así lo apuntó Aneas: "Por plantilla creo que no deben estar con ese balance. Tienen mucha capacidad de anotar y sabemos que vamos a una de las canchas más complicadas de la Liga".