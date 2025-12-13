El Nueces de Ronda asalta la pista del Burela (0-2)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal FS regresó a la competición tras el parón mundialista con una victoria de mérito en la pista del REYCO Burela FS, al que derrotó por 0-2 en el encuentro correspondiente a la jornada 10 de la Primera División de fútbol sala femenino.

El partido, tal y como apuntó el técnico del conjunto visitante tras el encuentro, estuvo marcado en sus primeros compases por la incertidumbre propia de un regreso a la competición, con un ritmo que podía recordar al de un estreno liguero. Sin embargo, esa sensación duró poco y el Torcal fue ganando velocidad y confianza conforme avanzaron los minutos.

La igualdad se rompió en el minuto 11, cuando Marta Escribano adelantó al conjunto malagueño, un tanto que permitió a las visitantes asentarse sobre la pista y manejar mejor los tiempos ante un Burela que trató de reaccionar antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, el equipo gallego dio un paso al frente en busca del empate, pero el Atlético Torcal se mostró sólido en defensa y efectivo en ataque. Esa solidez tuvo recompensa en el minuto 26, con el gol de Susana Montalbán, que amplió la ventaja y dejó el partido muy encarrilado para las visitantes.

En el tramo final, el Burela apretó con más corazón que acierto, mientras que el Torcal supo gestionar la renta sin asumir riesgos innecesarios, cerrando un triunfo trabajado que confirma su buen arranque tras el parón.

Con estos tres puntos, el Atlético Torcal refuerza su posición en la clasificación y deja atrás las dudas propias de la reanudación, mientras que el REYCO Burela FS deberá rehacerse tras un partido en el que le faltó acierto en los metros finales.