Derrota sin excusas del CAB Estepona ante Estudiantes (85-60)

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona volvió a caer ante una escuadra que no pasaba su mejor momento. Cayó por 85-60 en la cancha del Movistar Estudiantes pese a que el encuentro prácticamente seguía igualado con 25 minutos ya disputados. Las madrileñas frenaron a Madison Conner y la defnesa no permitiró competir en una recta final que decidió la resolución definitiva del choque.

De inicio, anotaba primero Movistar Estudiantes. Salía consciente de que este partido estaba marcado en rojo en el calendario si querían comenzar a salir de la zona baja de la clasificación, pero una canasta y adicional de Sika Kone daba la primera ventaja al Ingeniería Ambiental CAB Estepona antes de que Maddie Garrick, desde mas allá del arco, la ampliara hasta el 5-9 con apenas minuto y medio de juego. Tras dos minutos sin ver aro, Frieda Bühner lograba igualar el luminoso antes de que dos canastas seguidas de la interior maliense del conjunto costasoleño y otra de Garrick tras remontar línea de fondo (9-15, min. 7) dieran la primera ventaja de cierta entidad a las visitantes.

Triple de Madison

Bühner rompía el parcial con una canasta y adicional, con Ingeniería Ambiental CAB Estepona en bonus restando más de tres minutos. Un triple de Madison Conner abría la renta hasta ocho, pero unos minutos erráticos en ataque entre el tramo final del primer cuarto y el arranque del segundo permitía a Movistar Estudiantes meterse en partido y ponerse por delante en el marcador: Leonna Odom con cinco puntos seguidos rubricaba el 24-23 y César Aneas tenía que parar el partido con 7’30” para llegar al descanso.

Llegaron entonces unos minutos con intercambio de canastas hasta que, coincidiendo con el ecuador del segundo periodo, un triple de Aleksandra Stanacev ponía el 31-28 en Magariños. Reaccionó bien Ingeniería Ambiental CAB Estepona con una canasta de Dongue y otra de Marina Gea tras robar el balón en primera línea: 33-34 y tres minutos por jugar, sin embargo Nneka Ezeigbo y más tarde Bühner permitían a las suyas situarse con cuatro puntos de ventaja.

Igualdad al descanso

Un nuevo triple de Conner, esta vez frontal y para su punto número 16, ponía a uno a las suyas y aunque hubo ocasión de acabar por delante en el marcador, los equipos se marcharon a vestuarios con el resultado de 40-39. Nneka Ezeigbo se encargaba de abrir el marcador tras al más de minuto y medio sin que se moviera.

Ingeniería Ambiental CAB Estepona buscaba balones interiores ataque tras ataque, con Kone y Dongue sumando (47-47, min. 25) antes de que un triple de Carla Osma devolviera la ventaja a las locales y Lisa Berkani despegara a Movistar Estudiantes en el luminoso de Magariños. Tres tiros libres de la exterior francesa permitían respirar al equipo de Olmo Gómez (56-47) y obligaba a Aneas a parar el partido cuando aún restaban tres minutos del tercer periodo.

Resolución del choque

No logró frenar esa inercia el equipo entrenado por César Aneas e Irati Etxarri ponía los dobles dígitos en la diferencia por primera vez en el partido antes de que Meli Gretter respondiera, pero una buena circulación de balón permitía a Juana Camilión sumar de larga distancia (61-49, min. 29) antes de que Ezeigbo sumara en dos ocasiones debajo del aro para poner un 65-49 que solo rompería Kone desde el tiro libre antes de entrar en los diez minutos finales.

Castigó la ex del cuadro esteponero Ezeigbo en el arranque del último periodo tras errar Garrick un lanzamiento exterior, donde no fallaría Paige Crozon para poner los 20 de ventaja. Una nueva canasta de Camilión obligaba a Aneas a parar el partido con 6’13” para acabar y con 74-52 en el luminoso.

Sin fluidez

Un triple de Conner reducía diferencias, pero los minutos pasaban y el equipo no encontraba la fluidez en ataque necesaria, a pesar de frenar la ofensiva estudiantil. Fue entonces cuando sí que llegaron los puntos locales mientras que las ideas faltaban en las visitantes. Un triple de Lucía Rodríguez a falta de medio minuto ponía el 83-60. No volvería a anotar Ingeniería Ambiental CAB Estepona, pero sí Bühner para rubricar el 85-60 final.

Ficha técnica

Movistar Estudiantes 85 (17-23-25-20): Berkani (9), Camilión (7), Osma (5), Bühner (20) y Ezeigbo (13) -quinteto inicial-, Stanacev (10), Latorre (0), Etxarri (8), Díaz (3), Crozon (5) y Odom (5).

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 60 (20-19-11-10): Gretter (6), Conner (19), Garrick (5), Rodríguez (3) y Kone (15) -quinteto inicial-, Dongue (8), Muhate (0), Masiá (0), Gea (4), Ortega (0) y Aijanen (-).