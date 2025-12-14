Eduardo Oliva acumula brazadas solidarias a cambio de menús de nochebuena

Eduardo Oliva, paratriatleta costasoleño que el pasado verano consiguió la medalla de oro en Triatlón Cross y Duatlón Cross y un meritorio bronce en Aquatlón, en el Mundial de la especialidad celebrado en Pontevedra, se ha concienciado para ayudar a los más necesitados a que puedan disfrutar del mejor menú posible la próxima noche del día 24, Nochebuena.

Menús solidarios

El malagueño realizó este pasado fin de semana el reto «Brazadas por menús solidarios» a favor de los Ángeles Malagueños de la Noche. El objetivo de Oliva era conseguir el mayor número posible de menús de nochebuena para que las personas con menos recursos también puedan celebrar de la manera más digna posible esta inminente navidad.

Cita en Álora

El lugar escogido para realizar su reto ha sido la Piscina Cubierta de Álora. Allí, Eduardo Oliva nadó durante 6 horas seguidas para acumular un total de 14000 metros recorridos.

Según explicó el propio deportista costasoleño: «las personas que han querido colaborar conmigo han aportado 8€, que es lo que cuesta cada uno de esos menús. A día de hoy, he recaudado ya 64 menús, aunque tengo ahora preparadas varias quedadas más de natación para seguir consiguiendo más menús. Mi objetivo es seguir sumando cenas solidarias hasta el próximo día 21. Si alguien quiere aportar puede verlo en mi Instagram y allí tendrá toda la información @edu_oliva_paratriatlon», explicó Eduardo Oliva, tras terminar su reto solidario.