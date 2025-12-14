Natación solidaria
Eduardo Oliva acumula brazadas solidarias a cambio de menús de nochebuena
El deportista malagueño nadó 14.000 metros en la piscina cubierta de Álora, que se traducirán ahora en 64 cenas para los más necesitados el próximo 24 de diciembre
Eduardo Oliva, paratriatleta costasoleño que el pasado verano consiguió la medalla de oro en Triatlón Cross y Duatlón Cross y un meritorio bronce en Aquatlón, en el Mundial de la especialidad celebrado en Pontevedra, se ha concienciado para ayudar a los más necesitados a que puedan disfrutar del mejor menú posible la próxima noche del día 24, Nochebuena.
Menús solidarios
El malagueño realizó este pasado fin de semana el reto «Brazadas por menús solidarios» a favor de los Ángeles Malagueños de la Noche. El objetivo de Oliva era conseguir el mayor número posible de menús de nochebuena para que las personas con menos recursos también puedan celebrar de la manera más digna posible esta inminente navidad.
Cita en Álora
El lugar escogido para realizar su reto ha sido la Piscina Cubierta de Álora. Allí, Eduardo Oliva nadó durante 6 horas seguidas para acumular un total de 14000 metros recorridos.
Según explicó el propio deportista costasoleño: «las personas que han querido colaborar conmigo han aportado 8€, que es lo que cuesta cada uno de esos menús. A día de hoy, he recaudado ya 64 menús, aunque tengo ahora preparadas varias quedadas más de natación para seguir consiguiendo más menús. Mi objetivo es seguir sumando cenas solidarias hasta el próximo día 21. Si alguien quiere aportar puede verlo en mi Instagram y allí tendrá toda la información @edu_oliva_paratriatlon», explicó Eduardo Oliva, tras terminar su reto solidario.
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- Málaga eleva a fase de emergencia el Plan ante el riesgo de inundaciones por las fuertes lluvias
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
- El pueblo más navideño de Málaga que parece una postal: con adornos por todas sus calles hechos por sus vecinos
- Málaga vibra con la zambombá solidaria de Encarni Navarro a beneficio del centro de acogida de San Juan de Dios
- La socialista Soraya García, exalcaldesa de Benaoján, revela que fue violada en 2006 por un guardia civil