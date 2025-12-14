Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

Málaga ya está en la calle para disfrutar de la Maratón

La prueba ha partido a las 8.30 horas desde el Paseo del Parque con récord de participación

15ª edición Generali Maratón de Málaga

Imágenes de la 15ª edición Generali Maratón de Málaga / Gregorio Marrero

Fran Extremera

Fran Extremera

Málaga ha madrugado este domingo para vivir el Generali Maratón 2025, una cita que mezcla deporte, ciudad y fiesta. La prueba llega con récord de participación: 22.000 dorsales, repartidos entre los 42K y los 21K, y con salida conjunta a las 8:30 desde el Paseo del Parque, que también es el punto de llegada.

La edición presume de acento internacional. Según los datos de la organización, el 66% de los corredores que están corriendo por las calles de la capital de la Costa del Sol provienen del extranjero, con representación de más de 90 países, un salto que confirma a Málaga como destino de invierno para el running europeo.

Plno del recorrido de la prueba.

Plano del recorrido de la prueba. / La Opinión

Recorrido

El recorrido, además, estrena ajustes con la promesa de ser más rápido y cómodo, un reclamo que seduce tanto al profesional que busca marca como al que viene a “disfrutar la ciudad” a zancadas.

Movilidad

Malagueños y turistas deberán tener paciencia en lo que a movilidad se refiere. El Ayuntamiento ha avisado de restricciones de tráfico a lo largo del recorrido, con el Paseo del Parque como zona especialmente sensible por el montaje de salida y meta.

Para los corredores, el reloj tiene un dato clave: la hora límite oficial de finalización es las 14:20 (tiempo máximo de carrera), así que conviene planificar cajón, ritmo y avituallamientos sin dejarlo al azar. Y para los vecinos, el consejo es simple: evitar el coche en el centro y revisar desvíos y alternativas antes de salir de casa.

