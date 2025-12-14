Atletismo
Málaga ya está en la calle para disfrutar de la Maratón
La prueba ha partido a las 8.30 horas desde el Paseo del Parque con récord de participación
Málaga ha madrugado este domingo para vivir el Generali Maratón 2025, una cita que mezcla deporte, ciudad y fiesta. La prueba llega con récord de participación: 22.000 dorsales, repartidos entre los 42K y los 21K, y con salida conjunta a las 8:30 desde el Paseo del Parque, que también es el punto de llegada.
La edición presume de acento internacional. Según los datos de la organización, el 66% de los corredores que están corriendo por las calles de la capital de la Costa del Sol provienen del extranjero, con representación de más de 90 países, un salto que confirma a Málaga como destino de invierno para el running europeo.
Recorrido
El recorrido, además, estrena ajustes con la promesa de ser más rápido y cómodo, un reclamo que seduce tanto al profesional que busca marca como al que viene a “disfrutar la ciudad” a zancadas.
Movilidad
Malagueños y turistas deberán tener paciencia en lo que a movilidad se refiere. El Ayuntamiento ha avisado de restricciones de tráfico a lo largo del recorrido, con el Paseo del Parque como zona especialmente sensible por el montaje de salida y meta.
Para los corredores, el reloj tiene un dato clave: la hora límite oficial de finalización es las 14:20 (tiempo máximo de carrera), así que conviene planificar cajón, ritmo y avituallamientos sin dejarlo al azar. Y para los vecinos, el consejo es simple: evitar el coche en el centro y revisar desvíos y alternativas antes de salir de casa.
