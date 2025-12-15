Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Cuenta atrás para la VII edición del 3x3 Escolar Rincón de la Victoria

La cita se celebrará el próximo 20 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, en el Pabellón Rubén Ruzafa

Imagen de un 3x3 anterior en Rincón de la Victoria.

Imagen de un 3x3 anterior en Rincón de la Victoria. / CB Rincon de la Victoria

La Opinión

Un año más, Rincón de la Victoria llenará sus pistas de energía, compañerismo y mucho baloncesto en el 3x3 Escolar, que llega a su séptima edición, convirtiéndose en un evento que ya se ha convertido en un clásico para las escuelas rinconeras.

Imagen del cartel de la prueba.

Imagen del cartel de la prueba. / La Opinión

El torneo se disputará el próximo sábado, 20 de diciembre, entre las 10 y las 14 horas, en el Pabellón Rubén Ruzafa. Cada equipo estará formado de 3 a 5 participantes que estén cursando desde 1º de Primaria a 2º de Bachillerato y que representarán a su centro educativo, por lo que es necesario que todos los integrantes del equipo estudien en el mismo colegio o instituto.

Solidaridad

El torneo también suma solidaridad. El precio de inscripción de cada jugador es de 3 euros y todo el beneficio irá destinado a apoyar la labor de @asociacion_sueno_dulce, así que cada canasta contará doble: deporte + ayuda a esta asociación.

Inscripciones

El formulario de inscripción se puede consultar en: https://forms.gle/hmnAPrVWNm7YzKMg6. También se puede reservar la plaza en el Whatsapp 606440963

TEMAS

