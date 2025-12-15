Cuenta atrás para la VII edición del 3x3 Escolar Rincón de la Victoria

Un año más, Rincón de la Victoria llenará sus pistas de energía, compañerismo y mucho baloncesto en el 3x3 Escolar, que llega a su séptima edición, convirtiéndose en un evento que ya se ha convertido en un clásico para las escuelas rinconeras.

Imagen del cartel de la prueba. / La Opinión

El torneo se disputará el próximo sábado, 20 de diciembre, entre las 10 y las 14 horas, en el Pabellón Rubén Ruzafa. Cada equipo estará formado de 3 a 5 participantes que estén cursando desde 1º de Primaria a 2º de Bachillerato y que representarán a su centro educativo, por lo que es necesario que todos los integrantes del equipo estudien en el mismo colegio o instituto.

Solidaridad

El torneo también suma solidaridad. El precio de inscripción de cada jugador es de 3 euros y todo el beneficio irá destinado a apoyar la labor de @asociacion_sueno_dulce, así que cada canasta contará doble: deporte + ayuda a esta asociación.

Inscripciones

El formulario de inscripción se puede consultar en: https://forms.gle/hmnAPrVWNm7YzKMg6. También se puede reservar la plaza en el Whatsapp 606440963