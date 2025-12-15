MAPFRE, un talismán para el fútbol español

Se dice que la fe mueve montañas. Y puede que, también, marque goles. Quizá por ello tantas estrellas del fútbol siguen ciertos rituales. Son pequeños gestos, a veces casi invisibles, y otros tan icónicos que se quedan para siempre en la memoria del fútbol.

Por ejemplo, Laurent Blanc besaba la cabeza afeitada de su compañero Fabien Barthez antes de cada partido del Mundial de 1998. El actual portero del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, toca cada uno de los postes de su portería por suerte antes del pitido inicial. Lionel Messi se santigua y mira al cielo antes de los partidos y tras cada gol en un emotivo homenaje a su abuela Celia. Y a Cristiano Ronaldo le gusta salir siempre el último al terreno de juego (aunque como capitán de la selección portuguesa está obligado a ser el primero de la fila) e, igualmente, prefiere bajar el último del autobús. Su famoso saltito antes de la foto oficial es también parte de su rutina.

Bien sea para calmar los nervios, concentrarse mejor o sentirse protegidos, estas creencias y gestos forman parte del ADN del fútbol. Además, según los psicólogos, los rituales supersticiosos pueden tener un efecto tipo “placebo”: si los jugadores y entrenadores creen que funcionan, aumenta su confianza y mejora su desempeño.

Tanto en la Selección Española de fútbol como en los partidos de la Copa, hemos visto a Iker Casillas entrar con el pie izquierdo al campo, tocar el larguero después de cada gol favorable, vestir camisetas con las mangas recortadas y no quitarse nunca los calentadores. Sergio Ramos, por su parte, llevaba medallas escondidas en las botas, pequeños recuerdos y amuletos que viajaban con él a cada encuentro. Fernando Torres evitaba pisar las líneas del césped durante el juego, una costumbre que mantuvo durante toda su carrera. Y luego está el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid desde 2011, que usó el mismo traje durante toda la temporada 2013–14, en la que su equipo ganó la Liga, llegando a confesar que solo lo lavaba cuando perdían para “quitarle la mala suerte”. Sin embargo, en la Copa del Rey MAPFRE 2024–25, decidió cambiar su clásico traje por el chándal. No fue por comodidad, sino por pura superstición, confiando en mantener la racha positiva que, muy a su pesar, se quebró en semifinales.

El nuevo patrocinio de MAPFRE refuerza su compromiso con el deporte español y con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y le permitirá acompañar a los equipos masculino, femenino y Sub-21, así como a la afición, en los grandes retos que vienen: el Mundial masculino 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, el Mundial femenino 2027 en Brasil y el Mundial 2030, que celebrará su centenario con España como país anfitrión junto con Portugal, Marruecos, Uruguay, Paraguay y Argentina. Seguramente, en esta competición nos dejará nuevas curiosidades del fútbol, como la de la leyenda brasileña Màrio Zagallo, primer hombre en ganar un Mundial como jugador y como entrenador, quien confiaba en el poder mágico del número 13. O la del exseleccionador francés Raymond Domenech, quien parece ser que llegó a confeccionar su lista de jugadores para el Mundial de 2010 guiándose por la astrología. Su peculiar criterio incluía una marcada antipatía por los nacidos bajo el signo de Escorpio o evitar que dos jugadores Leo jugaran juntos en la defensa.

