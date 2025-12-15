El Nutrisport Atletismo Biznaga sube al podio en el Nacional Master Short Track

El Nutrisport Atletismo Biznaga de Málaga sigue acumulando éxitos. El último llegó este pasado fin de semana, en Valencia, en el Campeonato de España Master Short Track, en el que las malagueñas consiguieron un merecidísimo y muy trabajado tercer puesto.

Las costasoleñas fueron bronce, con un total de 68 puntos, solo uno menos que el Dawako Athletics C.D. (67), que fue plata y 9 menos que las nuevas campeonas de España, el Durango Kirol Taldea.

Clasificación de la prueba. / La Opinión

Único representante andaluz

El equipo malagueño fue el único club que representó a Andalucía en este Campeonato de España en tierras levantinas, lo que da todavía más mérito a su tercera plaza nacional. Las integrantes del Nutrisport que lograron el éxito este fin de semana son: Loli Guardeño, Antonia Álvarez, Carmen Blatnik, Enriqueta Martín, Emilia Paunica, Encarni Villena, Lidia Prado, Inma Toledo, Ana Otero y Encarnación Montero.

Imagen del podio, con las malagueñas en tercera posición. / La Opinión

Gran palmarés

En sólo tres años de existencia, el Nutrisport Atletismo Biznaga presidido y liderado por David Amores y su junta directiva acumula un gran número de trofeos, entre los que destaca el título de campeonas de España al Aire libre.

El club, tras su tercer puesto en Valencia, ha querido dar las gracias a los patrocinadores que les ayudan a seguir en el mundo del atletismo de competición como son: Nutrisport, el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga y la empresa conservera malagueña Ubago.

Ya con todo el equipo de vuelta a casa y satisfecho con el gran resultado obtenido, el equipo se prepara para nuevos desafíos, y en los próximos campeonatos, individuales y de clubes.