Atletismo
El Nutrisport Atletismo Biznaga sube al podio en el Nacional Master Short Track
El equipo malagueño acabó tercero en la cita celebrada en Valencia, tras una gran actuación colectiva de todas las atletas
El Nutrisport Atletismo Biznaga de Málaga sigue acumulando éxitos. El último llegó este pasado fin de semana, en Valencia, en el Campeonato de España Master Short Track, en el que las malagueñas consiguieron un merecidísimo y muy trabajado tercer puesto.
Las costasoleñas fueron bronce, con un total de 68 puntos, solo uno menos que el Dawako Athletics C.D. (67), que fue plata y 9 menos que las nuevas campeonas de España, el Durango Kirol Taldea.
Único representante andaluz
El equipo malagueño fue el único club que representó a Andalucía en este Campeonato de España en tierras levantinas, lo que da todavía más mérito a su tercera plaza nacional. Las integrantes del Nutrisport que lograron el éxito este fin de semana son: Loli Guardeño, Antonia Álvarez, Carmen Blatnik, Enriqueta Martín, Emilia Paunica, Encarni Villena, Lidia Prado, Inma Toledo, Ana Otero y Encarnación Montero.
Gran palmarés
En sólo tres años de existencia, el Nutrisport Atletismo Biznaga presidido y liderado por David Amores y su junta directiva acumula un gran número de trofeos, entre los que destaca el título de campeonas de España al Aire libre.
El club, tras su tercer puesto en Valencia, ha querido dar las gracias a los patrocinadores que les ayudan a seguir en el mundo del atletismo de competición como son: Nutrisport, el Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga y la empresa conservera malagueña Ubago.
Ya con todo el equipo de vuelta a casa y satisfecho con el gran resultado obtenido, el equipo se prepara para nuevos desafíos, y en los próximos campeonatos, individuales y de clubes.
- El fuerte oleaje arrastra un kiosco y pasarelas de madera en Benalmádena
- Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- El Mesón de Andrés: disfrutar de la comida
- El PSOE reclama retirar el contrato de alquiler del coche oficial del alcalde de Montejaque
- El caso de Juan Antonio tras 15 años desaparecido en la Sierra de Mijas: “Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa”
- La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo
- Porfi Fisac, entrenador del San Pablo Burgos: 'Admiro, aprecio y valoro mucho a Ibon Navarro