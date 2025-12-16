El Nueces de Ronda Atlético Torcal se mide al UDC Txantrea KKE en los octavos de Copa

Después de casi mes y medio de parón por el Mundial de fútbol sala femenino, el Nueces de Ronda Atlético Torcal afronta su segundo partido de los tres que disputará en una semana. Primero llegó la victoria ante el Burela por 0-2. El último será en casa este próximo sábado contra el Arriva Alcorcón.

Este miércoles, a las 19.30 horas, las malagueñas se medirán al UDC Txantrea KKE en los octavos de final de la Copa de la Reina en busca de un puesto en la Final a 8 que se disputará entre los días 1 y 3 de mayo en sede única. El encuentro tendrá lugar en el Pabellón Arrosadía de la capital pamplonica.

El Txantrea está encuadrado en el Grupo 2 de la 2ª División y ocupa el octavo lugar en la tabla clasificatoria. Para llegar a esta ronda tuvo que vencer en 32º de final al Grupo Reciclarte Cesar Augusta por un ajustado 3-2. Resultado que se repetiría en los 16º de final contra el colista de la Primera División Liga Iberdrola, el Chiloeches. Por su parte, el conjunto malagueño venció 2-6 al Entrerríos Automatización de Zaragoza.

Declaraciones

En declaraciones para la previa, el entrenador Víctor Quintero aseguró: "Después de esta victoria con un rival directo como Burela, otro largo desplazamiento a Navarra. Jugamos una competición muy bonita, la primera vez que nos podemos meter en la Final a 8, pero siendo conscientes que Txantrea eliminó a un conjunto de Primera, por eso están jugando los octavos de final. Será un partido igualado porque ellas evitan el desplazamiento y el desgaste hará que el partido se iguale. A ver si nos sonríe la suerte al final, que todo el mundo llegue bien al final del partido, podamos llevarnos la victoria y poder disfrutar de una Final a 8 que sería fantástico".

Por su parte la jugadora portuguesa Guida declaró: "Afrontamos este partido de Copa con mucha ilusión. Tenemos muchas ganas de llegar a la Final a 8. Sabemos también que Txantrea tiene esas ganas, pero queremos competir bien, ganar el partido. Al final, somos un equipo de Primera, Txantrea de Segunda y tenemos esa obligación de ganar. La presión es un privilegio, entonces es bueno sentir esto para competir en este partido y ganar".

El encuentro podrá seguirse en los canales oficiales de la RFEF y en el canal de YouTube de Sinopsis Vuvuzela este miércoles a las 19.30 horas.