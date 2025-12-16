La Vuelta a España regresa a Málaga con una etapa entre Vélez y Peñas Blancas

De nuevo Málaga y su montaña serán decisivas en la próxima Vuelta a España, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre de 2026. A la provincia le costó tener su primer final en alto en la ronda española, y fue precisamente Peñas Blancas, en 2013, pero este 2026 acogerá una de las etapas más exigentes al final de la tercera semana de competición. Será el viernes 11 de septiembre, en la etapa 19ª, en una etapa con inicio en Vélez-Málaga y final en Los Reales, en Peñas Blancas (Estepona), según han confirmado fuentes municipales de ambos ayuntamientos a este diario. El recorrido completo de las 21 etapas se conocerá este miércoles, 17 de diciembre, a las 19.00 horas, en la gala de presentación de la 81ª edición de La Vuelta en Mónaco. A este evento en Montecarlo asistirán representantes políticos malagueños, encabezados por los alcaldes de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez; y de Estepona, José María García Urbano; así como el vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación, Juan Rosas.

Etapa 19ª: Vélez-Málaga - Peñas Blancas (Estepona)

Hasta conocer el recorrido definitivo entre Mónaco y Granada (inicio y final de la ronda), la 19ª se presenta como la única etapa con inicio o final en la provincia, de las ocho que acogerá Andalucía en 2026. La jornada se presenta a priori como un día clave, con una dura subida a Peñas Blancas, que será final de etapa por tercera vez desde 2013. Entonces, acogió la primera llegada en alto de la historia de la provincia de Málaga. El Ayuntamiento esteponero adelantó hace dos semanas que la llegada se situará, como en 2022, en el Refugio de Los Reales en Peñas Blancas, en plena Sierra Bermeja ,rodeados de uno de los pinsapares con mejores vistas del sur de Europa. Con lo que será un puerto de casi 20 kilómetros de longitud, con una ascensión desde el nivel del mar hasta casi los 1.300 metros, con una media del 6,64%. Números que convierten a este puerto en uno de los más duros de la provincia, por distancia, elevación y pendiente.

Aunque su media sea del 6,2 o 6,6% (dependiendo del final elegido: el cruce de Peñas Blancas o Los Reales), que rebajan sus dos pequeños tramos de bajada, el puerto cuenta muchos repechos de hasta el 15%, que sumados al desgaste previo y de la subida, permitirán a los escaladores poner distancia en la general.

Especialmente duros son los tres kilómetros tras salir del casco urbano esteponero y cruzar el puente sobre la A-7, con medias que rondan el 7,5 por ciento de desnivel y varios repechos del 15, 14 y 13%. Otra zona donde se agarra la bici es tras los dos descansillos en los primeros metros de la escalada, con más de un kilómetro en dobles dígitos. Antes y después del Mirador se encuentra la parte más llevadera, junto con los metros finales hasta el alto de Peñas Blancas, que marca la intersección de la carretera para tomar dirección a Jubrique (MA-8301) y Genalguacil (MA-8302). Hasta 2022 este era el punto más alto de los finales de etapa que había acogido esta zona de Sierra Bermeja en la Vuelta a Andalucía y de España, pero el arreglo de la carretera a Los Reales, permite ahora endurecer aún más la subida con más de 3 kilómetros de dobles dígitos por encima de los mil metros entre pinsapares.

Además, la dureza no sólo estará en el final con el puerto de Sierra Bermeja. Aunque se desconoce cuál será el recorrido intermedio entre Vélez-Málaga y Estepona, las primeras filtraciones aparecidas en los diarios deportivos españoles y la cadena de televisión especializada en ciclismo Eurosport apuntan que será una etapa más dura que las últimas llegadas de 2013 (etapa ganada por Leopold König) y 2022 (donde se impuso Richard Carapaz, como se observa en la imagen que ilustra esta pieza); que, pese a completar 166,6 y 192,7 kilómetros, respectivamente, fueron etapas casi monopuertos, sin grandes dificultades intermedias.

Puestos a imaginar dificultades, entre la Axarquía y Sierra Bermeja hay un abanico amplísimo para endurecer la etapa. Ya sea en la Axarquía (Muro de Almáchar, Alto de Comares o el Cerro de Santo Pitar), Los Montes (Puerto del León-La Reina) o la Sierra de Alhaurín o Sierra de las Nieves. Será la incógnita a resolver este miércoles en la presentación, ya que lo único confirmado por las insituciones es que la etapa llegará a la ciudad de Estepona por la zona de Guadalmina.

Será la séptima vez que Estepona sea salida o llegada de La Vuelta (tres etapas de 1976 y una en las ediciones de 1998, 2013, 2015 y 2022) y la tercera con un final en Peñas Blancas. "Es el mejor evento de promoción que podríamos tener, millones de personas a través de medios de comunicación de hasta 200 países de todo el mundo podrán contemplar Estepona desde unas impresionantes vistas aéreas, disfrutando en directo de todo el entorno natural de nuestro término municipal”, ha indicado el alcalde esteponero, García Urbano.

En el caso de Vélez-Málaga, 2026 será la segunda vez que la grande española salga de la ciudad axárquica, tras aquella etapa 4 de la edición de 2018, ganada por Simon Yates, actual campeón del Giro de Italia, en la que Málaga tuvo mucho protagonismo acogiendo la salida de la ronda, además otras tres etapas.

Imagen de la 12ª etapa de la Vuelta a España de 2022, que recorrió el litoral malagueño desde la Axarquía hasta Estepona, tras pasar por Cártama, Coín, Monda y Ojén. / Javier Lizon (EFE)

Final de la Vuelta

Los Reales será una de las últimas oportunidades de los escaladores para poner distancia en la lucha por el maillot rojo, aunque no serña la última, ya que en la penúltima etapa también se prevé montaña. Está confirmado que ese día se saldrá desde Almúñecar y su final será en Loja, con lo que es previsible subidas a los grandes puertos de la zona de la Costa Tropical y/o a alguno de La Alpujarra. Para la última etapa, la 21ª, el final será en Granada capital y la meta prevista se situará en la Alhambra. Un podio final que seguro mejorará al tradicional de la plaza de la Cibeles madrileña.

Recorrido de la contrarreloj por Mónaco que da inicio a la Vuelta a Espana 2026 / L.O.

Ocho etapas en Andalucía

Como es habitual en los últimos tiempos, La Vuelta comenzará con tres etapas fuera de las fronteras españolas. Este año, Mónaco, la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y el Languedoc acogerán las tres primeras etapas que tendrán de todo. Una primera contrarreloj de 9.6 kilómetros, una segunda etapa de media montaña y una aproximación montañosa a Los Pirineos.

Tras pasar por Andorra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Murcia, la ronda española entrará a Andalucía en la etapa 13ª etapa con un final montañoso en la Sierra de Filabres (Almería). En la 15ª llegará otro puerto con solera en La Vuelta y muy duro: La Pandera. Esta exigente subida de la Sierra Sur de Jaén, , famoso por sus rampas exigentes (de hasta el 15%) en los kilómetros finales España, ha sido final de etapa en varias ediciones de la Vuelta a España (como 2002, 2003, 2006, 2022).

El lunes, 7 de septiembre, llegará la segunda jornada de descanso, a la que continuará una etapa (16ª) para los sprinters que recorrerá de norte a sur la provincia de Huelva, desde la Sierra de Aracena a La Rábida (Palos de la Frontera). En la 17ª etapa llegará otro momento importante para la general, una contrarreloj individual en Jerez, que marcará o no diferencias. El jueves, 10 de septiembre, antes de su llegada a Vélez-Málaga, la ronda tendrá una etapa de media montaña entre Palma del Río y Córdoba.

El no de Canarias que ha aprovechado Andalucía

Tras una edición de 2025 que se olvidó del sur (su etapa más meridional fue Madrid, la del próximo año será una Vuelta con mucho acento andaluz. Y todo gracias a dos circunstancias ajenas. Primero, la imposibilidad de que Madrid acogiera, como es tradición, la última etapa por la disputa del Gran Premio de Fórmula 1 ese fin de semana. Y segundo, la negativa de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife a acoger las cuatro últimas etapas, como estaba pactado verbalmente en un principio. Según informó en exclusiva el diario La Provincia, pertenciente también al grupo Prensa Ibérica, con todo acordado para que el regreso a la prueba a Canarias 38 años después (la Vuelta no pisa Canarias desde la edición de 1988), las negociaciones, de unos 2,3 millones de euros que le costaría a cada isla, encallaron. "Una decisión cien por cien de índole política" por la presencia del equipo Israel-Premier Tech, pese a que el equipo ha cambiado de nombre y esponsables, entiendían que era una maniobra de "blanqueo" o "sportwashing"

Esta negativa provocó que Javier Guillén, director general de La Vuelta desde 2008, buscara finales alternativos para esas cuatro etapas que en un principio iban a acoger Gran Canaria y Tenerife. Y ahí apareció la oportunidad de Andalucía, que con Granada como punta de lana para acoger el final de La Vuelta ha permitido que la región vaya a albergar hasta 8 etapas.