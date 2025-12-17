El alcalde de Benalmádena recibe a la embarcación Barlovento-Senda Azul, campeona de la Copa del Rey de Vela

El Puerto Deportivo de Benalmádena ha acogido la visita del alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, a la embarcación Barlovento-Senda Azul, vencedora de la Copa del Rey de Vela de Barcos Clásicos 2025, celebrada en aguas de Mahón el pasado mes de agosto. Acompañó el regidor el edil responsable del Puerto Deportivo, José Luis Bergillos.

Durante la visita, el alcalde tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la embarcación, saludar a parte de la tripulación y felicitar personalmente al equipo de regatas Estrella del Viento, artífice de un triunfo histórico que convierte a Málaga y Andalucía en protagonistas de la vela clásica nacional.

Juan Antonio Lara destacó la importancia de este logro para el municipio y para el Puerto Deportivo de Benalmádena, uno de los patrocinadores del proyecto. "Es un orgullo para Benalmádena apoyar a una embarcación y a un equipo de este nivel, que ha llevado el nombre de nuestra tierra a lo más alto de una competición tan prestigiosa como la Copa del Rey de Vela de Barcos Clásicos", señaló.

El alcalde subrayó también el valor del trabajo en equipo y del compromiso social que rodea al proyecto: "Más allá del éxito deportivo, quiero poner en valor el espíritu de este equipo, su apuesta por el deporte, la excelencia y su implicación con causas solidarias como la Fundación Olivares. Son un ejemplo de los valores que queremos promover desde Benalmádena".

Por su parte, los responsables del equipo agradecieron el apoyo institucional del Ayuntamiento y del Puerto Deportivo de Benalmádena, destacando la importancia de contar con su respaldo para el desarrollo de proyectos deportivos de alto nivel.

La visita concluyó con un recorrido por la embarcación, sellando un encuentro que refuerza el vínculo entre el municipio de Benalmádena, su puerto deportivo y uno de los mayores éxitos recientes de la vela malagueña y andaluza.