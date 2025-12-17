El Costa del Sol cae contra el Bera Bera (31-28)

El Costa del Sol Málaga encajó la segunda derrota de la temporada en el Gasca guipuzcoano. Se quedaron sin tiempo las panteras después de ir de menos a más y terminaron sucumbiendo frente al Super Amara Bera Bera a domicilio este miércoles (31-28). Hubo una mejora considerable con el paso de los minutos del equipo de Suso Gallardo, al que no le bastó para sumar en San Sebastián y ahora pierde puestos en la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola. Sin mucho tiempo toca poner el foco en el último choque del año, que se celebrará el sábado en Carranque.

El líder pisaba con fuerza desde el inicio, haciendo daño con un 3-0 que se estiraba hasta el 7-2. La brecha era considerable en el minuto nueve, tanto que Suso Gallardo lo paraba. No había claridad en ataque y muchas vías de fuga en el área propia. Lucía Prades aparecía para ayudar en el trampolín. Había un ligero paso adelante, pero no bastaba para comprimir. Bárbara Piñeira empujaba hasta el 13-9, pero en un momento de debilidad local varias balas se iban al limbo. Al descanso, el conjunto dirigido por Imanol Álvarez tenía un colchón importante (19-14).

Segunda parte

La salida de vestuarios no mejoraba lo visto hasta ahora y el Super Amara Bera Bera abría la tijera hasta el 23-16. Lo volvía a detener el técnico visitante. Ahí comenzaban a remar las malagueñas, que con una versión que no brillaba pero que era más competitiva se acercaba. El 27-23 invitaba a la esperanza. Dos goles de Clabel daban alas y ponían el 29-27 a dos minutos del final. Ahí aparecía Elke Karsten para echarle el lazo a la victoria.

Derrota del Costa del Sol Málaga, que el sábado espera en casa al Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife para despedir el año.