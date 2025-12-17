El Deportivo da la sorpresa en una eliminatoria de la Copa del Rey con victoria del Barcelona y respiro para la Real Sociedad

El Deportivo da la sorpresa en una eliminatoria de la Copa del Rey, con la victoria del Barcelona ante el Guadalajara y un respiro para la Real Sociedad, con Jon Ansotegi estrenándose en el banquillo. Una jornada en la que el Valencia CF no pasó apuros ante el Real Sporting de Gijón.

El Barça cumple en su estreno copero ante un meritorio Guadalajara

El FC Barcelona se ha impuesto este martes al Deportivo Guadalajara en el Pedro Escartín (0-2), en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, gracias a los goles de Andreas Christensen y Marcus Rashford en el tramo final de un partido en el que monopolizó la posesión de balón pero en el que le costó mucho encontrar la profundidad ante un rival muy embotellado. El actual campeón de la Copa del Rey ha avanzado a los octavos de final, aunque con más problemas de lo previsto. Ante el Deportivo Guadalajara, en puestos de descenso en el Grupo 1 de Primera RFEF, el FC Barcelona sólo pudo decantar la balanza a su favor en el último cuarto de hora del encuentro. Primero, un cabezazo de Christensen, y después, Rashford aprovechando un gran pase de Lamine Yamal, dieron el triunfo al FC Barcelona.

El Dépor echa al Mallorca de la Copa

El RC Deportivo ha eliminado al RCD Mallorca (1-0) y ha avanzado este martes a octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE. Una de las grandes sorpresas del martes la ofreció un 'Segunda', el Dépor, que dejó en el camino a un 'Primera' como el Mallorca gracias a un solitario gol del debutante Noé Carrillo. El joven del Fabril, que disputaba su primer partido con el primer equipo, cazó en el minuto 85 un balón rechazado tras un cabezazo al palo de Bil Nsongo y desató la locura en Riazor. Tras una primera mitad sin apenas ocasiones más allá de un disparo de Javier Llabrés que Eric Puerto mandó a saque de esquina, el partido se animó después del descanso. En el último cuarto de hora, Pablo Maffeo, por los baleares, y Bil Nsongo, por los gallegos, estrellaron sendos remates en el travesaño, todo antes de que Carrillo saliera al rescate.

Pablo Marín rescata a la Real Sociedad en Elda en el último suspiro

Un gol de Pablo Marín en el último suspiro dio el triunfo y la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey a una Real Sociedad que, pese al relevo en el banquillo, no experimentó ninguna mejoría ni en fútbol ni en sensaciones pero que logró el objetivo de pasar de ronda ante un Eldense que, pese a ser de Primera RFEF, le llevó al límite. Jon Ansotegi se estrenó como técnico del primer equipo de la Real Sociedad y apostó por un once inicial muy reconocible para intentar evitar problemas ante un rival que en las dos temporadas anteriores militó en el fútbol profesional y que en los dos últimos meses apenas ha perdido un partido en la tercera categoría del fútbol español. Pese a ello, el conjunto alicantino que entrena el ex internacional Claudio Barragán dio el primer aviso nada más comenzar el partido con un peligroso disparo de Boston Billups. El Eldense jugó con mucha intensidad e incomodó a un rival que no encontró el camino de imponer la diferencia de calidad individual.

Un Valencia dominador elimina con suficiencia al Sporting

El Valencia superó al Sporting de Gijón en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputada en El Molinón (0-2), a raíz de dos zarpazos al comienzo de cada parte en un partido de marcado dominio visitante que pudo finalizar con un resultado más abultado. El conjunto valencianista dominó un encuentro que pronto se le puso de cara, anotando en su primer acercamiento al área local, por medio de Lucas Beltrán, que aprovechó en el área pequeña un rechace de Christian Joel tras un potente tiro de Jesús Vázquez desde la frontal. Los de Carlos Corberán tuvieron diferentes opciones de ampliar su ventaja, primero con un tiro a bocajarro nuevamente de Beltrán desde dentro del área que esta vez sí atajó Joel, y escasos minutos después en un mano a mano de Ramazani que definió ligeramente desviado.

Un gol de Boayar da el pase al Elche ante un Eibar que falló un penalti

El Elche ha hecho hoy buena la lógica de estar en una división superior a la del Eibar y ha conseguido el pase a los octavos de la Copa del Rey tras derrotar por la mínima, 1-0, al cuadro armero en el estadio de Ipurua, en la localidad vasca de Eibar (norte de España). El Elche salió al campo con un dibujo netamente defensivo y con cinco jugadores en la línea de atrás. Primeros minutos con tímidos acercamientos de ambos, pero con escasa profundidad por parte de los dos equipos. En el minuto 5 fue el Elche el que llevó el primer peligro con un tiro bien dirigido de Josan que detuvo bien Luis López. En el minuto 7 fue Pedrosa quien trató de sorprender desde lejos con un potente remate que salió ligeramente desviado. Poco a poco el Elche se iba haciendo con el mando del encuentro.