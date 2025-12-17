Recorrido oficial de la Vuelta 2026: De Mónaco a Granada tras una etapa montañosa en Málaga

3.275 kilómetros y más de 58.000 metros de desnivel positivo repartidos en seis etapas de montaña, cuatro llanas y otras tantas de media montaña, dos contrarrelojs individuales y cinco onduladas.. ese es el menú que han preparado Javier Guillén y Fernando Escartín para la próxima Vuelta a España, que se disputará del 22 de agosto al 13 de septiembre con salida en el Casino de Mónaco y llegada en la Alhambra de Granada, según ha informado hoy la organización en la presentación del recorrido en una gala en Montecarlo. Un recorrido duro, con mucha montaña y, según su arquitecto, Escartín, "una de las ediciones más difíciles de la historia". También con mucho protagonismo andaluz, que albergará las últimas 10 etapas en las 8 provincias, entre ellas Málaga.

Recorrido de la 81ª Vuelta a España / EFE

La ronda pasará por carreteras de 4 países y tendrá siete finales en alto, en un trayecto muy mediterráneo hasta abarcar las 8 provincias andaluzas en un total de 10 etapas, de las que una, la antepenúltima (19ª) se desarrollará íntegramente en la provincia de Málaga con una jornada mucho más dura que su últimos pasos de la Vuelta por la provincia: con cuatro puertos, más de 200 kilómetros y que tras comenzar en Vélez y llegar a Málaga por la costa, se adentrará en el Valle del Guadalhorce para llegar a la Serranía de Ronda, desde donde los ciclistas descenderán a la Costa del Sol para terminar la etapa en un puerto de primera categoría como es Peñas Blancas-Los Reales de Sierra Bermeja. En total más de 4.000 metros de desnivel acumulado y 205 kilómetros en una jornada propicia para la escapada y para abrir diferencia en la general.

Perfil de la etapa 19ª de la Vuelta que cruzará de oeste a este toda la provincia. / L.O.

Tras la etapa de montaña en Málaga del viernes, 11 de septiembre, la provincia de Granada acogerá las últimas dos etapas. El fin de fiesta lo celebrará su capital, que se convertirá así en la octava ciudad en coronar al ganador final, tras Madrid, Bilbao, San Sebastián, Miranda de Ebro, Salamanca, Jerez de la Frontera y Santiago de Compostela. Desde 1986, la carrera había terminado siempre en Madrid o en Santiago.

"¡Andalucía no estuvo presente en el recorrido de 2025!, recuerdado el director de la ronda, Javier Guillén, "y en 2026 tendrán presencia las 8 provincias andaluzas. También recuperamos la zona de Levante con sus 3 provincias. Todas las etapas tendrán alicientes, ya sea por el viento, la montaña, los monumentos, las ciudades.....". El arquitecto del recorrido, Fernando Escartín, ha avisado a los corredores: "¡Es un recorrido muy duro! La montaña tendrá un papel protagonista. Andorra marcará el tono al inicio de la carrera con una etapa corta pero muy exigente, antes de afrontar ascensiones como Valdelinares, Aitana, Calar Alto, La Pandera, Peñas Blancas y el inédito Collado del Alguacil, en una última jornada de alta montaña que promete ser extremadamente dura. Además, habrá varias etapas de media montaña que seguro nos ofrecerán un gran espectáculo".

Vuelta internacional: Mónaco, Francia, Andorra y España

Después de Lisboa y Piamonte, llega el turno para Mónaco, que lanzará la Vuelta con una contrarreloj de 9 kilómetros por las calles del Principado que tendrá como punto culminante el circuito de Fórmula 1, donde estará instalada la meta. Una jornada simbólica. La salida se ubicará frente al Casino de Montecarlo, el recorrido se abrirá a una larga recta que bordeará la playa de Larvotto y el Puerto de Hércules, antes de encarar la parte final del trazado.

Que la ronda española salga dentro de ocho meses desde Mónaco es una apuesta personal de Alberto Grimaldi, príncipe soberano del país y un gran apasionado al ciclismo, presente hoy en la gala. Cada año aprovecha el lugar de paso del Tour más cercano a Mónaco para acercarse, pasear por la salida y seguir la etapa en el coche del director de la prueba, Christian Prudhomme. Conoce a todos los corredores, más allá de los que todavía viven por estos territorios y no han emigrado a Andorra, porque pateando Montecarlo uno se puede cruzar con muchos ciclistas como Chris Froome, que ha intervenido en la ceremonia este miércoles.

El Príncipe Alberto II de Mónaco interviene durante la ceremonia de presentación del recorrido de la Vuelta a España 2026 / Javier Lizón (EFE)

"Acoger la salida oficial de la Vuelta en 2026 en el Principado de Mónaco es un motivo de orgullo y una oportunidad única de mostrar al mundo todas las facetas de nuestro país: excelencia deportiva, compromiso con el medioambiente y apertura internacional ", declaró el príncipe Alberto II de Mónaco.

Tras Mónca, la ronda visitará Francia para dos etapas, la última de ellas, la tercera de la ronda, en la inédita meta de Font Romeu, primer final en alto. Al día siguiente el pelotón llegará a Andorra, que acogerá la etapa cien por cien por su territorio con mucha montaña: 4 puertos: Envalira (1a), Beixalis (1a), Ordino (1a) y La Comella (3a).

Recorrido oficial de la Vuelta a España 2026 22 ago 1ª Mónaco-Mónaco 9 CRI (9 km)

1ª Mónaco-Mónaco 9 CRI (9 km) 23 ago 2ª Mónaco-Manosque 215 Ondulada (215 km)

2ª Mónaco-Manosque 215 Ondulada (215 km) 24 ago 3ª Gruisan-Font Romeu 166 Final alto (166 km)

3ª Gruisan-Font Romeu 166 Final alto (166 km) 25 ago 4ª Andorra La Vella-Andorra La Vella 104 Montaña (104 km)

4ª Andorra La Vella-Andorra La Vella 104 Montaña (104 km) 26 ago 5ª Falset-Roquetes 171 Llana (171 km)

5ª Falset-Roquetes 171 Llana (171 km) 27 ago 6ª Alcossebre-Castellón 176 Media Montaña (176 km)

6ª Alcossebre-Castellón 176 Media Montaña (176 km) 28 ago 7ª Vall D'Alba-Valdelinares 149 Final alto (149 km)

7ª Vall D'Alba-Valdelinares 149 Final alto (149 km) 29 ago 8ª Puçol-Xeraco 168 Llana (168 km)

8ª Puçol-Xeraco 168 Llana (168 km) 30 ago 9ª La Vila Joiosa. Alto Aitana 187 Final alto (187 km)

9ª La Vila Joiosa. Alto Aitana 187 Final alto (187 km) 31 ago Jornada de descanso

Jornada de descanso 1 sep 10ª Alcaraz-Elche de la Sierra 184 Media Montaña (184 km)

10ª Alcaraz-Elche de la Sierra 184 Media Montaña (184 km) 2 sep 11ª Cartagena-Lorca 156 (156 km)

11ª Cartagena-Lorca 156 (156 km) 3 sep 12ª Vera-Calar Alto 166 Final en alto (166 km)

12ª Vera-Calar Alto 166 Final en alto (166 km) 4 sep 13ª Almuñécar-Loja 193 Media montaña (193 km)

13ª Almuñécar-Loja 193 Media montaña (193 km) 5 sep 14ª Jaén-Sierra de La Pandera 152 Final en alto (152 km)

14ª Jaén-Sierra de La Pandera 152 Final en alto (152 km) 6 sep 15ª Palma del Río-Córdoba 181 Ondulada (181 km)

15ª Palma del Río-Córdoba 181 Ondulada (181 km) 7 sep Jornada de descanso

Jornada de descanso 8 sep 16ª Cortegana-La Rábida-Palos Frontera 186 Ondulada (186 km)

16ª Cortegana-La Rábida-Palos Frontera 186 Ondulada (186 km) 9 sep 17ª Dos Hermanas-Sevilla 189 Llana (189 km)

17ª Dos Hermanas-Sevilla 189 Llana (189 km) 10 sep 18ª Puerto de Sta. María-Jerez 32 CRI (32 km)

18ª Puerto de Sta. María-Jerez 32 CRI (32 km) 11 sep 19ª Vélez Málaga-Peñas Blancas 205 Final en alto (205 km)

12 sep 20ª La Calahorra-Collado del Alguacil 187 Final en alto (187 km)

20ª La Calahorra-Collado del Alguacil 187 Final en alto (187 km) 13 sep 21ª Granada-Granada 99 Ondulada (99 km)

Recorrido por Cataluña y el Levante

De la montaña andorrana a Cataluña, a la provincia de Tarragona para el quinto capítulo entre Falset, comarca del Priorat, y Roquetes, en las Terres de L'Ebre. El pelotón pasará a la Comunidad Valenciana en la sexta entre Alcossebre y Castellón, con 4 dificultades, entre ellas el Puerto de El Bartolo, con tramo de grava ('sterrato') incluido.

Después, para cerrar la primera semana, final en alto en Valdelinares, jornada con 5 altos, una etapa llana en Valencia entre Puçol y Xeraco y un plato fuerte antes del primer descanso: el Alto de Aitana, con 6 dificultades y gran desnivel.

El perfil de la etapa 12ª de La Vuelta 2026, la primera en Andalucía, entre Vera y Calar Alto / L.O.

Calar Alto y La Pandera en la segunda semana

Tras el reposo, turno para la provincia de Albacete en la décima etapa entre Alcaraz y Elche de la Sierra, etapa de llegada ascendente. Después entre Cartagena y Lorca, el aliciente será un puerto de 3a. (Morrón de Totana) antes de meta. Se presentará entonces otro plato fuerte de montaña. Entre Vera y Calar Alto (Almería) final en alto, 5 puertos y Velefique como invitado de honor.

Sin respiro, la decimocuarta tendrá el trayecto desde Jaén capital a La Pandera, otra cita con meta en alto. La segunda jornada de descanso la disfrutará el pelotón después del trámite entre Palma del Río y Córdoba.

Perfil de la etapa 14ª entre Jaén y La Pandera. / L.O.

Final explosivo de montaña en Málaga y Granada

La tercera semana de la Vuelta, a diferencia de otras ediciones, empezará suave y concentrará las etapas más trascendentes para el final. El cronómetro gaditano y los ascensos a Peñas Blancas y al inédito Collado del Alguacil decidirán la Vuelta.

Para empezar el esprint final, etapa onubense entre Cortegana y Palos de la Frontera, para seguir con una cita de velocistas con final en Sevilla. Entonces, decimoctava etapa, llegará la cita con la contrarreloj de 32 kilómetros entre el Puerto de Santa María y Jerez. Bien harán los especialistas en la modalidad en sacar tiempo respecto a los escaladores, pues el fin de semana será tremendo.

En la decimonovena, el 11 de septiembre, llegará el turno de la provincia con una etapa de 205 kilómetros que llevará a los ciclistas a la extenuación con un desnivel acumulado de más de 4.000 metros. La etapa partirá de Vélez Málaga y tras unos primeros kilómetros llanos desde la Axarquía hasta la capital con la única subida en los acantilados del Cantal, que separán La Cala del Moral y Rincón de la Victoria, los corredores entrarán en la capital por El Palo y tomarán dirección Cártama y Coín. Es aquí donde comienzan una subida por el Valle del Guadalhorce hasta el Puerto de las Abejas (2a), tras pasar por Alozaina, y por la Sierra de las Nieves y Serranía por doble puerto de los Empedrados (3a) y del Viento para llegar a Ronda. Y antes de bajar a Marbella, espera el penúltimo puerto, Cerro Mojón (3a), para llegar a Estepona y encarar el gigante de Sierra Bermeja: Peñas Blancas-Los Reales. El final de la etapa se situará en el refugio bajo el repetidor, al igual que en 2022, donde se impuso Carapaz, con lo que la subida será hasta los 1.236 metros tras casi 20 kilómetros de ascensión.

Perfil de la etapa 20ª de la Vuelta, que tendrá cuatro subidas a puertos de primera y una de categoría especial / L.O.

El último asalto por lo alto llegará al día siguiente, el sábado, 12 de septiembre, con el inédito Collado del Alguacil, ya en la provincia de Granada, con 5 ascensos, entre ellos 2 pasos por Hazallanas y El Purche como testigos antes de la meta situada a 1.900 metros de altura tras la subida de 17 kilómetros al 6,6 por ciento y un 18 de pendiente máxima.

La última etapa tendrá como salida y meta Granada. No será tanto paseo como el habitual trámite de Madrid, pero la Vuelta, con el aliciente de poder observar La Alhambra, tendrá el honor de recibir a su nuevo rey en tan distinguido escenario.