El Nueces de Ronda Atlético Torcal se clasifica para la Final a 8 de la Copa de la Reina tras vencer 1-3 al UDC Txantrea

El Nueces de Ronda se clasificó para la Final a 8 de la Copa de la Reina tras un sufrido partido disputado en el Pabellón Arrosadía de la capital pamplonica. El UDC Txantrea puso en serios apuros en diferentes partes del partido a un Atlético Torcal que tiró de oficio y experiencia para llevar el partido a su terreno y vencer 1-3. Una victoria que significa la clasificación por primera vez para el conjunto malagueño en una fase final de esta competición.

Guida abrió el camino

El encuentro comenzó con un ligero susto para las malagueñas porque la primera ocasión de peligro la tuvo el equipo pamplonica con un disparo de Ana que se fue por poco. A partir de ahí, con el Nueces de Ronda Atlético Torcal llevando la manija del juego. En el minuto 13 logró abrir la lata el Nueces de Ronda Atlético Torcal por medio de Guida, a pase de Marta Collado, que golpeó y su disparo paso entre las piernas de una defensora despistando a Irati y colándose en la red local. 0-1 que ponía las cosas en su sitio y llevaba la tranquilidad al equipo de Víctor Quintero.

Fruto de esa tranquilidad llegó un mayor dominio del conjunto malagueño ante un Txantrea que se mostraba voluntarioso pero bajó el nivel de su juego y no volvió a poner en problemas al conjunto costasoleño en el resto de primera mitad. Pudo aumentar la renta el Nueces de Ronda Atlético Torcal a falta de un minuto en un mano a mano de Alejandra con Irati que inexplicablemente no acabó en la meta local.

Los primeros minutos del segundo tiempo fueron un monólogo del conjunto malagueño que se adueño de la posesión y de las ocasiones, con un disparo al palo de Alejandra que fue el preludio del segundo gol del Nueces de Ronda Atlético Torcal, un pase de Guida a Unami que golpeó desde lejos y Marta Collado desvió con la espalda despistando a Irati y poniendo el 0-2 en el marcador en el minuto 23. Parecía que lo tenía hecho el conjunto malagueño pero en el minuto 26 un misil de Eider Goñi tras un saque de falta devolvió la emoción al partido poniendo el 1-2 en el marcador.

Emoción final

El partido lo intentó dormir el Nueces de Ronda Atlético torcal pero con el paso de los minutos el UDC Txantrea se lo fue creyendo más y más, y aún con mayor fuerza cuando el equipo malagueño cometió la 5ª falta restando poco más de 8 minutos para el final del partido. Conforme pasaron los minutos el encuentro fue ganando en intensidad y emoción, con un carrusel de ocasiones en las dos porterías. Llegó a poner el empate Txantrea pero el tanto fue anulado porque derivó de un saque de banda directo que no tocó nadie.

A falta de poco más de 3 minutos el conjunto local pasó a juego de 5 con portera jugadora, y gracias a eso, a falta de 2:40, Guida lanzó un despeje que se coló en la puerta vacía del conjunto pamplonica poniendo el 1-3 poniendo la tranquilidad en las filas del conjunto malagueño. Resultado con el que se llegó al final del partido y con la clasificación del grupo de Víctor Quintero a la final a 8 que se celebrara el próximo mayo.