Un grupo empresarial de Oriente Medio compra el Juventud de Torremolinos

Un grupo empresarial de Oriente Medio ha adquirido el Juventud Torremolinos CF, que milita en el grupo 2 de Primera Federación, informó este jueves el club, que no precisó el nombre de la nueva sociedad propietaria ni su país de origen.

El club de Torremolinos, fundado en 1958, era propiedad hasta ahora de ACA Football Partners, un fondo inversor de Singapur, y con esta operación de cambio de dueño comienza una "nueva y ambiciosa etapa" en su historia, destacó en un comunicado la entidad.

"Agradecimiento"

"Desde el Juventud Torremolinos CF queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las partes implicadas por el excelente trabajo, la profesionalidad y la colaboración demostrada durante todo el proceso de compraventa", indicó en una breve nota el club.

Vienen nuevos tiempos para el Juventud Torremolinos CF / Juventud Torremolinos

Añade que afrontan esta nueva etapa "con gran ilusión y con un proyecto claramente definido, basado en pilares sólidos y sostenibles", que tendrá como "ejes fundamentales" la "apuesta decidida por la cantera, la inversión" en sus instalaciones, "con especial atención a la mejora del estadio y sus infraestructuras, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Torremolinos, así como una gestión económica responsable, orientada al crecimiento deportivo y al ascenso de categoría".

Impagos

El nuevo equipo directivo asume desde este jueves sus funciones en el club torremolinense, después de que sus hasta ahora dirigentes hayan estado durante varios meses en conversaciones con diversas empresas que deseaban adquirir la entidad, que pasó por impagos a los jugadores, entrenadores, personal y la cantera.

Estos problemas no repercutieron en la marcha del equipo en su primera temporada en la categoría de bronce del fútbol español. El Juventud Torremolinos ocupa la decimocuarta posición del grupo 2 de Primera RFEF con 19 puntos, empatado con el Tarazona, que marca los puestos de descenso, y a seis de los de la fase de ascenso a Segunda División.