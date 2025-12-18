Lewandowski calienta el interés de Chicago Fire

Robert Lewandowski no tiene claro si la temporada que viene seguirá en el Barça. El ariete polaco de 37 años acaba contrato el próximo verano y detrás suyo ya tiene una cola de pretendientes para hacerse con sus servicios. Esta temporada ha perdido protagonismo con Flick y su futuro sigue en el aire con la irrupción goleadora de Ferran Torres, la adaptación positiva de Marcus Rashford y el interés por Julián Álvarez en el horizonte.

Lewandowski se ha perdido los dos últimos partidos por lesión, pero no ha perdido el tiempo en su periodo de baja fuera del campo. Según avanzó la BBC y ha confirmado Mundo Deportivo, el máximo goleador de la selección polaca interesa al Chicago Fire de la MLS y este domingo se ha reunido con el entrenador del equipo, Gregg Berhalter, junto a su representante Pini Zahavi, en un hotel de Barcelona el pasado domingo.

Robert Lewandowski celebra un gol con Ferran Torres en 2023. / Alberto Estevez / EFE

El club de la MLS ha añadido a su deseado fichaje a la "discovery list", por lo que tiene preferencia para llevarse al jugador por delante de otros clubes de la liga estadounidense. Cualquier otro club que quisiera hacerse con el delantero polaco debería pagar a Chicago Fire, que se ha adelantado al Inter Miami de Leo Messi y a otros interesados en Europa y en el futbol saudí.

La BBC había informado del sondeo inicial del club estadounidense, y el delantero ha acudido a la llamada de inmediato para empezar a resolver su futuro. Todavía cuenta con la confianza de Flick y se encuentra muy bien en Barcelona con el consenso de su familia, además de haber asegurado más de una vez que su idea es vivir en la ciudad catalana después de retirarse. También se han producido reuniones recientemente para intentar prolongar un año más el contrato con el club azulgrana, pero de momento no hay nada definitivo.

Fichaje cultural

Lewandowski ya ha recibido la propuesta de Chicago Fire que le coloca al centro de su proyecto, acompañado de incentivos económicos y la oportunidad de patrocinios extra con diferentes marcas del país. Aunque lo más probable es que no haya resolución de la situación hasta prácticamente finales de temporada, el delantero del Barça quiere planificar su futuro al igual que los clubes interesados en él, que siguen muy pendientes de su posible desvinculación del club.

La franquicia de Chicago ya intentó fichar a Neymar y a De Bruyne este año, y no quieren dejar a escapar a la estrella polaca por lo que significaría a nivel de impacto en su club, pero también en su ciudad, pues Chicago tiene la comunidad polaca más grande de EEUU.

Robert Lewandowski en un partido amistoso de 2010 en el Soldier Field de Chicago, Illinois (EEUU). / TANNEN MAURY / EFE

De materializarse el fichaje intercontinental, Lewandowski se uniría a una lista de jugadores extranjeros que han pasado por la MLS en el ocaso de sus carreras deportivas. Además de Messi y Luis Suárez, recientemente renovado con el club de David Beckham, también están viviendo la experiencia jugadores como Marcos Reus y Thomas Müller, excompañeros de Lewandowski en el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich.

La mujer de Lewandowski, Anna, también estuvo en Chicago el pasado mes por cuestiones de trabajo, así que el veterano jugador del Barça cuenta con varias referencias positivas sobre las que respaldar su decisión final. Lewandowski ha marcado 105 goles en 161 partidos con el Barça y ha levantado dos títulos ligueros desde que se incorporó en 2022 con un contrato de cuatro años. Esta temporada lleva ocho goles en 17 partidos de liga, y todavía no ha marcado en cinco titularidades en Champions League.