El Balonmano Costa del Sol despide el 2025 en Carranque

El Costa del Sol Málaga despide este sábado el 2025 en casa, con su gente. Doce meses en una montaña rusa que ahora llegan a su fin para abrir un 2026 que se presenta repleto de ilusión y de ambición por volver a acariciar la gloria.

Colista de la Liga

El último baile será ante el Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife este sábado, a las 19:00 horas, en Carranque. Después habrá unos días de descanso en Navidad antes de afrontar un enero de pico alto con la vuelta a escena de la EHF European Cup continental.

Las «panteras» reanudaron la Liga Guerreras Iberdrola con un tropiezo en el Gasca que, unido a ese duelo aplazado con Zonzamas Plus Car Lanzarote, le relega a la sexta posición. «Es importantísimo para irnos con buenas sensaciones después de la derrota ante el Super Amara Bera Bera, donde creo que el equipo dio la cara hasta el final pero por los detalles no pudimos conseguir esa remontada», asegura en la previa Suso Gallardo.

Gallardo: "Tenemos que estar muy serias"

«Viene el colista, pero no tiene nada que perder. Siempre es un plus para estos equipos. Tenemos que estar muy serias, sabemos de la importancia de los dos puntos y sacar un partido muy importante para escalar puestos en la clasificación», desveló el técnico de las «panteras».

Las isleñas, ahora con Carlos Alberto Britos al volante, son últimas y aún no conocen la victoria en la antesala de la última jornada de la primera vuelta. Mal balance para uno de los recién ascendidos, que viene de perder en casa con Replasa Beti-Onak el miércoles.

Bárbara Vela, baja

Las chicas costasoleñas, además de la baja de Bárbara Vela, tienen la duda hasta última hora de Rita Campos por un proceso vírico.

Se presenta un sábado con duende para el Costa del Sol Málaga, que baja el telón al 2025 al calor de su gente en Carranque.