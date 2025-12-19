El Nueces de Ronda Atlético Torcal recibe al Arriva Alcorcón dispuesto a poner el colofón a una semana fantástica

Sin tiempo para descansar y disfrutar de los últimos resultados el Nueces de Ronda Atlético Torcal ya está preparando el próximo compromiso liguero, en el que recibirá en la casa de futsal femenino malagueño, el Pabellón Guadaljaire, al Arriva Alcorcón. Una semana larga para el conjunto malagueño que comenzó el pasado sábado con su victoria 0-2 ante el Reyco Burela, continuando con la victoria y clasificación el miércoles para la final a 8 de la Copa de la Reina tras ganar al UDC Txantrea KKE por 1-3 y acabará este sábado a las 16 h en un complicado duelo liguero ante el conjunto madrileño.

Complicado rival

El Arriva Alcorcón llega al encuentro tras empatar a 4 ante Les Corts y vencer en los penaltis a STV Roldán en Copa de la Reina y su mercado de fichajes ha estado más centrado en salidas que en llegadas, aunque las llegadas son de calidad y de futuro. En el apartado de fichajes las alcorconeras se han hecho con Ari, portera internacional, con África, la talentosa pívot que hasta la pasada temporada jugaba en el Nueces de Ronda Atlético Torcal, y con Mavi, cierre procedente del Futsi Navalcarnero. En el capítulo de bajas podemos contar a Peque, ahora en Alcantarilla, a Silvia que se fue a Móstoles, Ana Sanz y Ju Delgado por Chiloeches y Noe al CDE Leganés.

Cartel del partido. / La Opinión

Quintero: "Sería fantástico acabar 2025 con 14 puntos"

Para este partido el técnico Víctor Quintero contará con todas las jugadoras disponibles y ha declarado para la previa: “Última jornada de Liga de este 2025, 11 puntos en 11 partidos llevamos hasta ahora después de nuestra última victoria en Burela y bueno, jugar contra un rival que está luchando por ese 4º puesto para entrar al play off pues muy difícil partido, pero sería fantástico terminar el año con 14 puntos en 12 partidos, muy por encima de la media que hablábamos de un punto por jornada que nos daría 30 puntos al final de liga y que estaría por encima de lo que marca la clasificación. Mucho cuidado con jugadoras como Vane Sotelo, una goleadora que lo mostró en el Mundial o Ari, una excelente portera. Vamos a ver como les plantamos cara con nuestras armas, intentar que no tengan un buen día y pensar que es el último esfuerzo antes de este parón navideño que nos va a recuperar las fuerzas”.

Marta Escribano

Por su parte , Marta Escribano “Unami” declaró: “Bueno, es cierto que nosotras venimos de una dinámica bastante positiva. Dos partidos ganados vitales contra Chiloeches y Burela que creo que al final eran los partidos vitales para nosotras seguir en nuestra lucha para permanecer en primera División. Es cierto que este parón nos ha servido para pulir conceptos y posibles fallos que nos hacían perder puntos importantes. Y es cierto que Alcorcón es un equipo muy, muy fuerte y su objetivo es estar entre los equipos de playoffs, de hecho lo están consiguiendo. El otro día jugó un partido que empataron contra un equipo fuerte también y nada, con mucha ilusión y terminar el año con las mejores sensaciones posibles”.

El encuentro podrá seguirse este sábado a las 16 h por el canal de Youtube de Sinopsis Vuvuzela y comentado en las redes sociales de ambos equipos.