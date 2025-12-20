El Costa del Sol se luce en Carranque ante el colista (32-19)

El Costa del Sol Málaga despide un 2025 que ha sido una montaña rusa con una alegría. Fiesta y sonrisas en Carranque para concluir la primera vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola. El colista no fue oposición para las 'panteras', que se impusieron sin apuros al Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife (32-19). Dominio absoluto de las malagueñas para no perder el pulso en la zona alta de la clasificación (con un partido menos). Ahora toca un nuevo descanso antes de hacer frente a un enero frenético, también con la EHF European Cup en el mapa.

Tras un breve intercambio en los primeros compases, las locales abrían la tijera. Dos goles de Sole López, la capitana terminaría con siete, servían de impulso para estirar hasta el 9-5. Suso Gallardo repartía los esfuerzos entre la plantilla, en la que estaba disponible Martina Villalva por el proceso vírico de Rita Campos. Carlos Alberto Britos lo paraba con 12-8, aunque no le servía para contener al descanso (14-9). Del vestuario salía con impulso el equipo malagueño, que asestaba un golpe definitivo al choque. Un parcial de 8-1 lo remataba Bárbara Piñeira para el 22-10.

Llenaban el zurrón Estela Doiro y Nayra Solís, mientras Merche Castellanos también acumulaba intervenciones de mérito. Fiesta en Carranque, que había disfrutado en la previa de los juegos en suelo interactivo de FunFloor, para despedir el 2025 de la mejor manera.

El primer partido del nuevo año servirá para recuperar el que hay de menos, que se celebrará el miércoles 7 de enero en casa ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote. Será una gran semana en Carranque. Antes toca un merecido descanso para el Costa del Sol Málaga.