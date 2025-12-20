Dura derrota del Nueces de Ronda Atlético Torcal ante el Alcorcón (2-7)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal sufrió este sábado una dura derrota (2-7) a manos del Arriva Alcorcón en el duelo que enfrentó a ambos en el Pabellón Guadaljaire de la capital. El conjunto malagueño no pudo culminar la semana exitosa que empezó con la victoria en Burela y continuó con la histórica clasificación para la Final a 8 de la Copa de la Reina tras vencer al Txantrea por 1-3.

Primera parte

El partido comenzó con un primer acercamiento del Alcorcón que obligó a Andrea a estirarse para salvar el empate. En el segundo minuto, le tocó el turno al Nueces de Ronda Atlético Torcal con una buena jugada de Alejandra que recibió el balón, se giró y su disparo no encontró puerta por poco. Fueron unos primeros minutos sin dominador claro y con un juego intenso, de llegadas a ambas áreas.

En el minuto 4 llegó el primer gol del partido para Arriva Alcorcón en una jugada desafortunada en la que María Barcelona disparó raso desde el costado derecho y el balón lo despejó Guida con la mala suerte de introducirlo en su portería. 0-1 y se le ponía cuesta arriba el partido para el equipo malagueño. La tuvo María Barcelona de nuevo en el 8', pero su disparo se encontró a una Andrea Dacosta que con una parada sensacional evitó el segundo de Alcorcón.

El encuentro vivió unos minutos de juego trabado sin dominio claro. Lo rompió Alcorcón marcando el segundo en una jugada en la que Aída de Miguel dio un pase profundo a Laura Asenjo, que la dejó delante de Andrea a la que batió con un ajustado disparo. 0-2 en el minuto 14 y la cosa se complicaba.

Otra pérdida de Andrea en la salida de balón significó el tercero del conjunto madrileño. La pelota le llegó a María Barcelona para marcar a puerta vacía. La distancia ya era casi insalvable para las locales. El Nueces de Ronda Atlético Torcal tiró de orgullo para acortar la desventaja, pero se veían incapaces ante un conjunto alfarero que incluso tuvo varias ocasiones para aumentar aún más su ventaja.

Segunda parte

El segundo tiempo comenzó con el Nueces de Ronda Atlético Torcal empujando de primera hora para acortar la distancia. El esfuerzo tuvo su efecto en un saque de córner que Guida dejó pasar y el disparo de Unami se coló entre las piernas de una Ari que acababa de ingresar como portera en esta segunda parte. 1-3 y el conjunto malagueño se volvía a meter en el partido.

En el minuto 25 la tuvo de Nuevo el conjunto local con un gran pase de Unami a Marta Collado y el disparo de esta última salió ligeramente desviado de la meta visitante. Sin embargo, como en el primer tiempo, otra pérdida en la salida de balón acabó con un disparo de Vane Sotelo para poner el 1-4 en el marcador. Jarro de agua fría y apagón de la reacción malagueña. Otra pérdida de balón en la salida provocó el quinto del Alcorcón. África apenas tuvo que empujar la pelota en línea de meta.

En el minuto 33, Alejandra tuvo un mano a mano con Ari que la portera visitante desvió con maestría. A la jugada siguiente, María Barcelona batió por bajo a Andrea para colocar el 1-6. Los minutos hasta el final del partido fueron un quiero y no puedo para el conjunto malagueño que, además, vio acabar el partido de la misma forma que había transcurrido el resto: un fallo defensivo a falta de 20 segundos que puso el 1-7 con gol de Tania Benito a portería vacía. En el último segundo, Becha maquilló el resultado con el definitivo 2-7.