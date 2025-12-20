Aparecen graves pintadas en el autobús del Nàstic de Tarragona en Antequera

El Nàstic de Tarragona vuelve este sábado a Málaga, aunque será en Antequera donde dispute la jornada 16 de Primera Federación. Sin embargo, las noticias han llegado mucho antes del partido de fútbol y es que han aparecido graves pintadas en el autobús del club catalán, ni siquiera referentes a lo sucedido en el ascenso del Málaga CF en la temporada 2023/24.

El autobús apareció a primera hora de la mañana con una de las lunas rotas. También se encontraron numerosas pintadas con palabras como «maricones» o alegaciones a la simbología nazi de la mano de «viva Hitler» o «puta Nàstic». Graves hechos que se desmarcan por completo de una posible rivalidad futbolística.

El Antequera CF no tardó en salir a condenar hechos de tal gravedad: «Desde el Antequera Club de Fútbol queremos mostrar nuestro rechazo absoluto a las pintadas aparecidas esta madrugada en el autobús del Nàstic de Tarragona. Estos hechos no representan en ningún caso los valores de nuestro club ni de su afición, y nos desligamos de cualquier comportamiento violento o incívico, dentro y fuera del terreno de juego».

Las autoridades antequeranas ya están investigando los hechos ocurridos. Desde el Nàstic de Tarragona han dejado que el protagonista de este sábado sea meramente el partido de fútbol. Habrá que ver si en los próximos días, además de alguna posible detención, el club opta por alguna denuncia por un posible delito de odio.