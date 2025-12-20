Fútbol
Aparecen graves pintadas en el autobús del Nàstic de Tarragona en Antequera
El club malagueño condenó con «nuestro rechazo absoluto» la vandalización por medio de la simbología nazi, «maricones» y «viva Hitler» antes de celebrarse este sábado por la noche el partido
El Nàstic de Tarragona vuelve este sábado a Málaga, aunque será en Antequera donde dispute la jornada 16 de Primera Federación. Sin embargo, las noticias han llegado mucho antes del partido de fútbol y es que han aparecido graves pintadas en el autobús del club catalán, ni siquiera referentes a lo sucedido en el ascenso del Málaga CF en la temporada 2023/24.
El autobús apareció a primera hora de la mañana con una de las lunas rotas. También se encontraron numerosas pintadas con palabras como «maricones» o alegaciones a la simbología nazi de la mano de «viva Hitler» o «puta Nàstic». Graves hechos que se desmarcan por completo de una posible rivalidad futbolística.
El Antequera CF no tardó en salir a condenar hechos de tal gravedad: «Desde el Antequera Club de Fútbol queremos mostrar nuestro rechazo absoluto a las pintadas aparecidas esta madrugada en el autobús del Nàstic de Tarragona. Estos hechos no representan en ningún caso los valores de nuestro club ni de su afición, y nos desligamos de cualquier comportamiento violento o incívico, dentro y fuera del terreno de juego».
Las autoridades antequeranas ya están investigando los hechos ocurridos. Desde el Nàstic de Tarragona han dejado que el protagonista de este sábado sea meramente el partido de fútbol. Habrá que ver si en los próximos días, además de alguna posible detención, el club opta por alguna denuncia por un posible delito de odio.
- Descubren a una familia británica intentando colar un cadáver en un vuelo de Easyjet que salía de Málaga
- Málaga se prepara para una Nochebuena fría y lluviosa: Aemet alerta sobre la borrasca
- Así será el nuevo Centro de Protonterapia de Málaga que contará con uno de los equipos de Amancio Ortega
- Lluvia en Málaga: Las precipitaciones de este viernes dejan más de 34 litros en Ojén
- Fuengirola ya es de Récord Guinness: así ha conseguido hacer 2.344 pizzas en apenas cinco horas
- Un grupo empresarial de Oriente Medio compra el Juventud de Torremolinos
- Llevo todo el año maldiciendo a quien no ha parado de asesinar niños en Palestina
- «Estoy encantado aquí. Si se acaba, estaré muy agradecido al Málaga»