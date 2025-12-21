Un Barça imparable se apunta el derbi ante el Joventut

El Barça escondió el enorme desgaste de las tres prórrogas ante Baskonia para apuntarse un derbi competido ante el Joventut, al que superaron por 90-80. La dupla formada por Kevin Punter (20) y Tomas Satoransky (16) volvió a ser decisiva para el conjunto de Xavi Pascual, mientras que en el de Dani Miret, los 19 puntos de Ante Tomic y los 18 de Cameron Hunt resultaron insuficientes para asaltar el Palau. Son nueve victorias consecutivas para el cuadro azulgrana, que además supera en la tabla a los verdinegros por la diferencia global de puntos.

Un partido que antes de arrancar tuvo la pésima confirmación de que Will Clyburn, tras lesionarse el pasado viernes ante el conjunto vitoriano, estará de baja seis semanas debido a un problema en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Un contratiempo muy importante para un Pascual que podría perder a una de sus estrellas para más de 15 partidos entre Euroliga y Liga Endesa.

Gran inicio azulgrana

Fue una primera mitad de dos caras para el Barça. La primera, en un gran cuarto inicial en el que parecía que el desgaste de Euroliga ante el conjunto vitoriano no hacia excesiva mella. Tomas Satoransky se volvía a multiplicar en pista, el nivel defensivo azulgrana era positivo, el de las recuperaciones incluso mejor, y unido a un gran acierto en el tiro, las primeras ventajas empezaban a sonreír al cuadro de Pascual (17-8).

Tomas Satoransky, ante Cameron Hunt / ACB Photo - Víctor Salgado

La Penya vivía del acierto de Cameron Hunt y Ante Tomic, pero el equipo de Dani Miret no estaba nada cómodo en el Palau. Pudo ser mayor la herida, pero Henri Drell cerró el primer cuarto con un triple que redujo la desventaja a nueve puntos (26-17). Estaba siendo muy superior el Barça, pero en el segundo periodo, la película cambió por completo.

Remontada verdinegra

Como en cualquier carrera de fondo, el 'flato' empezó a hacer efecto en el cuadro local. De repente, las piernas empezaron a pesar una barbaridad, y pese a que Willy Hernangómez, Joel Parra y 'Sato' anotaron con cierta rapidez al inicio de cuarto, luego vino la nada más absoluta en ataque. Un espesor en la parte delantera de la pista que se juntó con buenos minutos de la Penya en ambos lados de la cancha. Ricky Rubio provocó un par de faltas en ataque, los altos del Joventut siempre lograban quedarse emparejados con una marca más baja en pintura, y en un abrir y cerrar de ojos, le dio la vuelta al electrónico gracias al acierto de Hunt desde la personal (32-34).

Darío Brizuela, junto a Guillem Vives en el Barça - Penya / ACB Photo - Víctor Salgado

El Barça no lograba levantarse de la lona, y pese a que Jan Vesely rompió el parcial de 0-10 para los visitantes, el tanteo del periodo fue de 8-23 para una Penya que se marchó a vestuarios con una ventaja de seis tantos (34-40), recuperando la identidad de su juego, y obligando al equipo azulgrana a despertar para no complicarse todavía más el derbi.

Salida fulgurante del Barça

La reacción del Barça era obligatoria, y llegó muy pronto. No pudieron salir mejor los de Pascual a pista, con un parcial de 10-2 culminado por una acción de Myles Cale (44-42). Se frustró algo el Joventut, con dos personales en ataque consecutivas de Ante Tomic, y Miret no dudó en detener el derbi. Estaba dejando la Penya en anécdota la pájara sufrida por el Barça en el segundo cuarto, ya que el conjunto azulgrana seguía volando, y apuntándose un increíble parcial de 18-0 sellado con un 3+1 de un Kevin Punter que sigue en estado de gracia (52-42).

Trataba de reaccionar el Joventut con un parcial de 0-6, pero Nico Laprovittola dio relevo a Punter en la anotación. Con un par de trucos en forma de triples, el mago de Morón encendió al Palau para entrar al último asalto con 10 puntos de ventaja (65-55). La cara del Barça en ataque había cambiado por completo: 34 tantos anotados en la primera mitad, 31 únicamente en el tercer cuarto.

El Joventut no se rinde

La Penya no contemplaba entre sus planes rendirse, y tras un triple de Yannick Kraag, Hunt se echó el equipo a las espaldas, con cinco tantos consecutivos, que volvieron a meter de lleno a los suyos en el derbi, y que obligaron a Pascual a pedir tiempo muerto (69-63, min. 33). Pese a que Hunt seguía haciendo de las suyas, le sentó bien la pausa al Barça, que volvió a irse nueve puntos por encima tras un acierto desde la personal de Darío Brizuela (74-65).

La defensa visitante no lograba desactivar el ataque azulgrana, y un triple de Satoransky dejó el partido prácticamente visto para sentencia a tres minutos del final (85-72). Se quedó sin tiempo la Penya para soñar con una posible remontada, y el Barça se apuntó el séptimo triunfo liguero de la campaña por 90-80.