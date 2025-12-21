El CAB Estepona remonta en el último suspiro ante el Joventut (66-62)

El CAB Estepona remontó en el último suspiro y encuentro ante Joventut de Badalona que se le complicó desde el primer cuarto. Las catalanas vieron cómo en el último mimuto las costasoleñas le daban la vuelta al tanteo, aupadas por la afición congregada en el pabellón José Antonio Pineda.

Las visitantes casi no fallaban un tiro en los primeros compases. Dominaban por 4-10 o 6-14 en esos primeros minutos de juego. El duelo lo tuvo que detener el técnico local César Aneas, después de una canasta de Lauren Ebo que aumentaba la distancia a la decena de puntos. Un triple de Maddie garrick y otro de Lucía Rodríguez acercaban a Ingeniería Ambiental CAB Estepona en el luminoso, pero las de Jordi Vizcaíno no permitían a las locales meterse en el partido.

Dongue, imparable

Hubo un arreón esteponero con canasta y adicional de Leia Dongue, segunda personal de Lauren Ebo y una nueva canasta de la mozambiqueña. Establecían un 21-26 con cinco y medio para el descanso. Nuevo tiempo muerto, esta vez solicitado por Vizcaíno. No obstante, nadie parecía poder parar a Dongue, que sumaba 13 de los primeros 27 puntos de su equipo.

Llegaron a estar a dos puntos las malagueñas, pero un apagón en ataque y una canasta de Brittany Brewer dejaba el luminoso en 27-32 llegado el ecuador del partido. La diferencia aumentó tras el paso por los vestuarios, gracias a los lanzamientos exteriores de Joventut, con Alima Dembelé que añadía dos puntos para fijar la diferencia en ocho puntos (31-43).

Cuando parecía que peor se ponían las cosas, el CAB Estepona supo cerrar su aro. Una nueva canasta de Dongue y un triple de Claudia Contell (36-43) ponían en pie al Pineda y tras un intercambio de canastas Sika Kone se hacía fuerte en la pintura para rubricar el 42-46. Se entraba en los dos últimos minutos de tercer periodo con una nueva canasta de Dongue para alentar la remontada.

Resolución

Un triple de Meli Gretter y otro de Contell sobre la bocina de cuarto daban la primera renta a las locales, que entrarían en los diez minutos finales 50-48 por delante. Ahí, Laia Lamana asumió en el tramo inicial del periodo definitivo para adelantar a las suyas en el marcador (52-53) tras cinco puntos consecutivos. Más tarde un triple a tabla de Sivka y una canasta y adicional de Inés Santibáñez ponían a Joventut con hasta cuatro puntos de renta y y cuatro minutos y medio por jugar.

Apareció para la recta final Madison Conner. Anotó un triple capital (58-59) con dos minutos por jugar. Hubo aún así reacción visitante, al encadenar Garrick cinco puntos seguidos. Restaba un único minuto y, después de que Santibáñez errara para Joventut, Gretter sentenciaba el encuentro (66-62) desde más allá del arco. Aunque las visitantes aún tuvieron varias opciones reducir diferencias no lograron ver aro.

Ficha técnica:

Ingeniería Ambiental CAB Estepona 66 (10-17-23-16): Gretter (8), Conner (3), Garrick (11), Kone (10) y Aijanen (0) -quinteto inicial-, Contell (8), Dongue (23), Muhate (-), Masiá (-), Gea (-), Ortega (0) y Rodríguez (3).

Club Jovenut Badalona 62 (20-12-16-14): Ramette (5), Santibáñez (5), Sivka (16), Dembelé (11) y Brewer (6) -quinteto inicial-, Piera (0), Vennema (-), Lamana (5), Howard (4), Cotano (-), Ebo (10) e Hinojosa (-).