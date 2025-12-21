Málaga recupera su plaza en la elite nacional del curling

Los Compadres Curling Club de Málaga competirá en 2026 en la máxima categoría española de su deporte. Será en febrero cuando vuelvan a una competición que ya les ha proporcionado grandes alegrías. Acaba de proclamarse subcampeones de Segunda División, lo que les permite revivir las sensaciones de 2021, cuando cosecharon su ascenso más sonado.

Hace cuatro años ponían fin a un ciclo de siete años en la categoría de plata donde acaban de volver a brillar. Recordemos que este club adscrito a la categoría de los deportes de invierno nacía en suelo malagueño hace ya década y media. De nuevo ha sido talismán el Pabellón de Hielo de Jaca, donde se medían a Barcelona Curling Club, Puigcerdá y Curling Club Berga.

Los jugadores malagueños muestran el patrocinio de la Diputación. / L. O.

Derrota en la final

Después de una primera fase impecable, en la final ante Barcelona cayeron por 5-3 y así demoraron su ascenso a la máxima categoría. En la lucha por el subcampeonato, Los Compadres se impusieron por 10-4 al cuadro gerundense de Puigcerdá.

En la actualidad, los campeonatos de España masculinos de curling acumulan ya casi un cuarto de siglo. No obstante, se trata de una disciplina que carece de deportistas profesionales en suelo español. Las competiciones entrañan un importante esfuerzo organizativo.