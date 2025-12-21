El malagueño Antonio Medina, octavo en el Mundial juvenil de windsurf

El windsurfista malagueño Antonio Medina (Real Club El Candado) acaba de cerrar su etapa previa al debut en categoría absoluta con un meritorio octavo puesto en el Mundial juvenil celebrado en la localidad portuguesa de Vilamoura, en el corazón del litoral del Algarve. El costasoleño acudía a esta prueba del circuito World Sailing como integrante del equipo español de vela en la clase olímpica iQFOiL.

Medina inició este campeonato con mucha solidez, al colocarse en la jornada inaugural a solo un punto del tercer clasificado, dos del segundo y a cuatro del líder provisional. Así se postulaba entre los aspirantes directos a los puestos de honor. Aunque finalmente cerró su participación en el octavo puesto, Medina se mostró plenamente satisfecho con su rendimiento y con el balance general del campeonato.

"La verdad es que estoy muy contento con los resultados. Creo que he cumplido el objetivo. Después de empezar cuarto el primer día siempre te queda esa espinita de haber intentado acabar un poquito más arriba, entre los cinco primeros o algo así. Además, entre el quinto y yo estábamos todos súper apretados. Tengo esa espinita de intentar haber quedado un poquito mejor, pero bastante contento. Muy contento y con los objetivos cumplidos", manifestó.

Esta competición estuvo marcada por condiciones variables que pusieron a prueba la versatilidad de la flota, como él mismo relata. "De los cinco días de regata sólo hemos navegado tres, pero como parte positiva hemos tenido un poco de todo. El primer día hizo muchísimo viento, el segundo día viento, flojo, y el último, viento medio. Hemos podido navegar con diferentes condiciones".

A su juicio ha representado este Mudnial "un pequeño empujoncillo, porque ya acabo mi etapa juvenil y empiezo con los senior. Acabar bien siempre es positivo, así que estoy bastante contento". Su último reto lo aprontará del 28 al 30 de diciembre, en la Regata de Año Nuevo-Memorial Kim Lythgoe, que se disputará en la bahía de Cádiz. La prueba será decisiva para que Medina pueda proclamarse campeón de Andalucía 2025 dentro de la categoría juvenil.