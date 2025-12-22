Lamine Yamal se hace youtuber: debuta enseñando el piso en que vivía antes de mudarse a la casa que le compró a Piqué

En un momento en que Youtube vuelve a ser una de las plataformas más consumidas por los jóvenes, Lamine Yamal se apunta a ella. La estrella del Barça ha abierto un canal y el primer vídeo ya llevaba 11.000 visualizaciones en menos de una hora. En él enseña su piso, en el que ha vivido en los últimos años, cerca de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, antes de mudarse a la casa que se ha comprado recientemente, la que antes pertenecía a Gerard Piqué y Shakira.

Lamine Yamal muestra en unos 10 minutos de vídeo cómo está el piso antes de hacer la mudanza, con cajas y bolsas donde tiene sus enseres. 'My house tour', titula el contenido en cuestión. En el comedor enseña una vitrina pequeña, donde acumula allí los trofeos más recientes, como el anillo de campeón de la Eurocopa.

Imagen del video de Youtube de 'My house tour' sobre el piso de Lamine Yamal / EPC

Además, mientras muestra los objetos va contando anécdotas, como que nunca ha sacado el anillo de la caja desde que lo ganó el verano pasado. Según dice Lamine Yamal, su objeto más preciado es el balón con el que le marcó a Francia en la final de la Eurocopa.

"Cuando hay tantos hombres en casa, ya sabes", dice a la cámara enseñando un ambientador que tiene colocado al lado del trofeo de mejor jugador de la Champions. Y es que este es el tono del videoblog: distendido, gracioso y haciendo natural lo que para el resto del mundo es mirar por una rendija el piso de uno de los mejores futbolistas del mundo. "En la casa nueva tengo que utilizarlo, porque quiero ser dj", dice señalando una tabla de mezclas aún en la caja, antes de confesar que solo usa ambientadores de vainilla.

"Este es mi piso de los últimos años, si queréis ver la nueva, no se... ¿10 millones de subs?", dice la descripción del vídeo, creado por dahood.es. En el vblog, que está en tendencias virales, Lamine Yamal aparece junto a Mohamed Abde, su primo y persona de su máxima confianza que le acompaña a partidos, entrenamientos y actos.

Imagen del video de Youtube; 'My house tour' sobre el piso de Lamine Yamal / EPC

Durante todo el vídeo lleva una camiseta de Luis Diaz, el delantero colombiano del Bayern de Múnich que estuvo en el punto de mira de Deco el pasado verano para fichar por el Barça. Las negociaciones no culminaron con éxito y acabó aterrizando Marcus Rashford.